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О чем канцлер Шольц будет разговаривать с Путиным? (03.02.2022)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 февраля посетит с визитом Москву. Как полагают эксперты, он был вынужден подключиться к переговорному марафону по Украине. В Германии его упрекают в том, что он занял слишком сдержанную позицию в урегулировании конфликта вокруг Украины. За день до встречи с Путиным, 14 февраля, Шольц посетит Киев для встречи с Зеленским, а неделей ранее проведет переговоры с Байденом.