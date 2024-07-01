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ПолитикаУкраина

СБУ заявила о предотвращении захвата Верховной рады Украины

Сергей Ромашенко
1 июля 2024 г.

По сообщению СБУ, группа активистов планировала захватить Раду и объявить о смене власти в стране. О связи задержанных с Москвой ведомство не сообщало.

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По утверждению СБУ, "активисты" планировали захватить здание Верховной рады Украины
По утверждению СБУ, "активисты" планировали захватить здание Верховной рады УкраиныФото: ukrin/dpa/picture alliance

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группы активистов, которые, как утверждается, планировали захватить здание Верховной рады и объявить о смене власти в стране. Свои планы злоумышленники намеревались осуществить после Дня Конституции, который в Украине отмечают 28 июня, следует из поста ведомства в Telegram в понедельник, 1 июля.

"Злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать его работу", - говорится в сообщении.

По утверждению спецслужбы, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая "еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями". В центре Киева, согласно СБУ, планировалось устроить протестную акцию, участники которой не знали о заговоре. Утверждается, что задержанные планировали "расшатать общественно-политическую ситуацию" в стране, что должно было "сыграть в пользу России". При этом о связи задержанных с Москвой не сообщается.

Дело о попытке насильственного захвата власти

Имена задержанных также не приводятся. Указывается лишь, что среди них - представители общественных организаций из Киева и других городов Украины. СБУ утверждает, что во время обысков в помещениях организаторов нашли оружие и боеприпасы, а также черновики с планами. Задержанные проходят по уголовному делу о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захвата власти. Максимальное наказание по данной статье - десять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае СБУ заявила, что предотвратила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению ведомства, его должны были организовать сотрудники охраны президента.

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