СБУ возбудила дело против депутата Думы за участие в войне

На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 16 января (время московское).

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Число погибших россиян, участвовавших в полномасштабном вторжении в Украину, превысило 116 тысяч, заявил Генштаб ВСУ. По его данным, за минувшие сутки этот показатель возрос на 790 до 116 080 человек. Кроме того, за сутки Россия потеряла еще 12 танков (1338 с начала войны), 21 боевую бронированную машину (6204), 5 артиллерийских систем (2099), 1 РСЗО (438), 1 комплекс ПВО (220), 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн (4870) и 3 единицы специальной техники (190), указывается в Facebook .

СБУ возбудила дело против депутата Думы за участие в боевых действиях

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. По ее данным, российский депутат лично участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Журавлев с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно приезжал в оккупированные районы Донецкой области, где вошел в состав российской группировки "Интернациональная бригада "Пятнашка", сообщает СБУ . "Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных "ньюсмейкеров" Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта. Кроме этого, развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению 2 млн украинцев", - заявила СБУ. Среди прочего, Журавлев присутствовал при обстреле гостиницы в Донецке, в результате которого был ранен экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Минобороны Великобритании в очередном обзоре ситуации в Украине указывают на продолжение ожесточенных боев в минувшие выходные на участках фронта в районах Кременной и Бахмута. По состоянию на 15 января 2023 года, несмотря на продолжающиеся атаки ЧВК Ванера, ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в расположенном к северу от Бахмута Соледаре, отмечается в заявлении в Twitter . Между тем боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности, однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину этого города, отметили в Лондоне.

Кроме того, британская военная разведка сообщила об ограниченных успехах, которых за последние шесть недель добились Россия и Украина в различных секторах. "В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование подразделений незадействованных на фронте боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", - заявило британское Минобороны.

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Российские силы обстреляли детскую больницу в Херсоне, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В результате обстрела "выбито около 30 окон в неонатальном (6-ти этажном) корпусе", написал он в Telegram . По словам Тимошенко, здание было пустым, информации о пострадавших нет. В свою очередь глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за сутки россияне совершили 90 обстрелов области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. "Херсон россияне обстреляли 21 раз - атаковали жилые кварталы города. Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам", - указал он. По данным Янушевича, в результате обстрелов 3 человека погибли, 14 ранены.

Число погибших в Днепре возросло до 35

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Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 35 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. "Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших", - написал он в Telegram. Среди погибших - два ребенка. Еще 39 человек спасены, 75 ранены, в том числе 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома остается неизвестной, сообщил далее Резниченко.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) посетит Международный уголовный суд в Гааге. Перед визитом она назвала войну РФ против Украины войной против международного права. "Президент РФ Владимир Путин попирает ногами самые элементарные основы международного права, которые объединяют все народы", - указала она и подчеркнула намерение со всей ясностью продемонстрировать в Гааге, что "международное право крепко, и укрепление его особенно сейчас - это дело всех нас".

Офис генпрокурора Украины: С начала войны убиты 455 детей

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В Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск убиты 455 детей, еще 897 получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале Офис генерального прокурора в Киеве. Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 56. В сообщении подчеркивается, что эти данные - не окончательные. Их "продолжают уточнять в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях".

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В результате обстрела города Купянска Харьковской области ранена 65-летняя женщина, сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, по его данным повреждены частные домовладения и многоквартирный дом. На месте работают экстренные службы.

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В Беларуси начались анонсированные несколькими днями ранее летно-тактические учения, в которых, помимо белорусских авиационных подразделений, участвуют и российские. В их ходе "будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций", - заявил накануне первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко. Для учений будут задействованы "все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО страны", заявили до этого в пресс-службе балорусского Минобороны. Маневры завершатся 1 февраля.

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Вооруженные силы ФРГ начинают переброску в Польшу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как пишет агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности, уже 16 января немецкие военные отправятся к месту размещения комплексов, после чего в ближайшие дни будут переброшены и сами ЗРК. После падения в ноябре ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной Германия предложила предоставить Польше комплексы Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство.

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Марк Милли (фото из архива) Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Американские вооруженные силы 15 января начали расширенную боевую подготовку украинских военных на территории Германии, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, около 500 военнослужащих, прибывших из Украины несколько дней назад, вернутся на поле боя в ближайшие пять-восемь недель. Милли 16 января собирается посетить тренировочный полигон в баварском Графенвёре и лично ознакомиться с программой обучения. "Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность успешно защищать свою страну", - сказал Милли журналистам, добавив, что "Украина делает не что иное, как защищает себя", а ВСУ "пытаются освободить оккупированные Россией" территории.

ISW: Наступление армии РФ на север Украины сейчас маловероятно

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Кремль, вероятно, готовится к "решительным стратегическим действиям" в течение предстоящих 6 месяцев, чтобы вернуть инициативу и положить конец череде оперативных успехов Украины, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Аналитики видят несколько вариантов таких действий, не исключающих друг друга. Так, армия РФ может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области, считают эксперты ISW. В то же время российские войска едва ли будут проводить наступление в Херсонской или Запорожской областях и скорее отдадут приоритет оборонительным операциям в этих регионах, отмечают аналитики.

Еще одним "решительным стратегическим действием" авторы обзора называют возможную попытку российской стороны отразить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть ее механизированных сил. Это может позволить российским военным развить контрнаступление, добавляют эксперты ISW.

При этом наступление армии РФ на север Украины в настоящее время остается маловероятным, считают аналитики. По их словам, на данный момент нет доказательств того, что российские силы в Беларуси создали структуры управления и контроля, необходимые для оперативной ударной группы. Однако Кремль, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси перед запланированными учениями "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", подчеркивают составители обзора.

Власти Запорожья сообщили о ракетном ударе РФ

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В результате удара по Запорожью госпитализированы три человека, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. "На месте попадания работают спасатели, медики и коммунальщики", - указал он, не приводя подробности.

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Российские силы нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, заявил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, несколько человек получили легкие ранения. Кроме того, разрушен ряд объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры, добавил Старух.

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Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой в районе Севастополя в аннексированном РФ Крыму, заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Все службы работают в штатном режиме, добавил он.

Зеленский обратился к россиянам из-за удара ВС РФ по дому в Днепре

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Последствия ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к россиянам на русском языке в свете российского ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре. "Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", - сказал глава украинского государства.

В результате удара по дому в Днепре по состоянию на вечер 15 января погибли 30 человек, сообщил президент Украины. "На сейчас в перечне погибших - 30 человек, в том числе один ребенок, девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей", - сказал он. Глава государства отметил, что остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты. "Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них - шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", - отметил он.

Хроника событий 15 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

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