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СБУ сообщила о "жучках" в возможном кабинете Залужного

Александра Иванова
17 декабря 2023 г.

Устройства для прослушивания нашли в кабинете, который должен был занять главком ВСУ Валерий Залужный. СБУ указывает, что они были в нерабочем состоянии.

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Главком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий ЗалужныйФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

В одном из помещений, которое в будущем могло использоваться главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным для работы, было обнаружено техническое устройство для получения информации. Такое сообщение распространила Служба безопасности Украины (СБУ) вечером в воскресенье, 17 декабря.

Отмечается, что речь идет не о нынешнем кабинете генерала. "По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено", - говорится в посте СБУ в Telegram.

Устройство будет передано на экспертизу, сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения, уточняет спецслужба. Позже в СБУ сообщили, что по делу открыли уголовное производство по статье, касающейся "незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации".

Устройство для прослушки в кабинетах Залужного и его сотрудников

Как пишет онлайн-издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванных собеседников в военных кругах, устройство для прослушивания было обнаружено в новом кабинете главнокомандующего ВСУ, который проверяли перед переездом.

По сведениям издания, во время проверки "жучки" нашли и в кабинетах некоторых сотрудников Валерия Залужного.

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