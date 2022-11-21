На 272-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 22 ноября (время московское).

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В ночь на вторник россияне выпустили около 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. "Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады", - написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. По его словам, погибших и раненых в результате обстрела нет.

СБУ проводит операцию на территории Киево-Печерской лавры

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Служба безопасности Украины проводит оперативные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Как сообщается на сайте ведомства, операция проходит совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией "в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине". Сотрудники спецслужб, в частности, осматривают территории и помещения Лавры для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Подчеркивается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Оперативные мероприятия СБУ проводятся также в Ровенской области - на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

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Вооруженные силы Украины отразили 13 атак россиян на востоке страны, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . Подразделения оккупантов были остановлены в районе Стельмаховки на Луганщине, а также Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледаря, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселого, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. По данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

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В Украине налажено производство артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и минометных мин калибра 122 мм для нужд Вооруженных сил. Об этом сообщает информагентство "Українські Новини" со ссылкой на госконцерн "Укроборонпром" . Концерн также опубликовал фотографии произведенных для ВСУ артиллерийских снарядов. Боеприпасы производятся по технологии НАТО, причем не только на территории Украины, но и за рубежом. Агентство напоминает, что ранее "Укроборонпром" и министерство обороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера для производства и ремонта военной техники.

Москва пытается усилить контроль информации о войне

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Российские власти стремятся усилить контроль информационного пространства, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . По их мнению, это связано с тем, что в медийном пространстве все чаще слышна критика российских военных, которая звучит как в самой стране, так и за ее пределами. Аналитики ISW в своем отчете также указывают, что постоянное обсуждение угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, возможно, является частью информационной кампании, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны Запада. Москва использует обстрелы ЗАЭС с тем, чтобы добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта предотвращения ядерной или радиологической катастрофы, считают в институте. В пресс-релизе ISW также приводятся данные украинской разведки о том, что спецслужбы РФ планируют атаки под чужими флагами на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы мотивировать белорусских военных для вступления в войну против Украины.

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За две недели до вступления в силу нефтяных санкций ЕС поставки российского сырья в Северную Европу снизились на 90% по сравнению с зимними показателями - до 95 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg .

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Суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши отменил штрафы, назначенные российскому госконцерну "Газпром" и пяти другим компаниям, участвовавшим в проекте "Северный поток - 2", сообщается на сайте польского сообщается в понедельник, 21 ноября, на сайте польского Управления по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) .

Как уточняется в сообщении польского антимонопольного регулятора, вердикт суда был воспринят "с удивлением". "Мы потребуем письменного обоснования приговора, а затем подадим апелляцию по этому делу", - подчеркивается в тексте документа.

Лондон поставил Киеву высокоточные ракеты

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Украине отправлены высокоточные британские ракеты Brimstone-2. Об этом сообщает издание The Telegraph . Сколько ракет Лондон отправил Киеву, неизвестно. Модернизированные ракеты отличаются наличием лазерного наведения и в два раза увеличенной дальностью пуска. Стоимость одного снаряда оценивается в 175 тысяч фунтов. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км, при запуске с наземных форм — 12 км.

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Владимир Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков. Теперь политики и высокопоставленные чиновники будут находиться под усиленным финансовым мониторингом только в течение трех лет после увольнения. Соответствующая поправка внесена в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Правозащитная организация "Центр противодействия коррупции" опасается, что новые положения осложнят процесс вступления Украины в Евросоюз, так как финансовый мониторинг является одним из основных требований Брюсселя.

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Постоянные отключения электроэнергии в Украине продлятся с большой вероятностью до конца марта, заявил глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко. По его словам, в случае, если российские обстрелы прекратятся, дефицит мощности можно будет распределить по всей стране, тогда отключений станет меньше или они даже совсем прекратятся.

Угрозы радиационного загрязнения на ЗАЭС нет

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В результате обстрела территории Запорожской АЭС 19 ноября были повреждены резервуары для хранения конденсата и впоследствии произошла его утечка, но угрозы радиационного загрязнения нет, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), представителей которого российские военные допустили на территорию станции.

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Первая после начала российского вторжения офлайн-встреча председателя Национального банка Украины Андрея Пышного с представителями ведущих банков прошла в Харькове. На встрече "сверили часы", обсудив важные вопросы финансового сектора, в том числе перспективы согласования программы Международного валютного фонда, написал Пышный на своей странице в Facebook, отметив, что встреча прошла в символичный для Украины день годовщины Майдана.

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Свое традиционное вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с поздравления с днем десантно-штурмовых войск ВСУ. Перечислив некоторые военные части, он поблагодарил всех десантников, защищающих Украину. "Тысячи украинцев и украинок погибли в боях за нашу державу. Мы должны всегда помнить их", - сказал президент Украины. Он также призвал жителей страны и предприятия экономить электроэнергию в связи с большим "системным ущербом, нанесенным нашему энергетическому сектору атаками российских террористов".

По словам Зеленского, энергосистема Украины, поврежденная в результате российских атак, остается нестабильной - стране пришлось иметь дело с незапланированными отключениями электроэнергии. В конце выступления Зеленский напомнил о "девятой годовщине начала Майдана - Революции достоинства". "Но свободе и достоинству украинского народа - более тысячи лет", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 21 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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