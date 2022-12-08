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Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолитикаУкраина

СБУ проводит обыски в монастырях Житомирской области

Виталий Кропман
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 декабря.

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На 288-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 8 декабря (время московское).

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводит обыски в монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области. "Их цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в соцсети Facebook.

По данным ведомства, мероприятия проходят в Коростенском районе на территории и в помещениях Чоповицкого женского ставропигиального монастыря, мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, а также скита этого монастыря.

 

Хроника событий 8 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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