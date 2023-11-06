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Экс-замминистра обороны Украины мог растратить 1 млрд гривен

Лиза Ламбрехт
6 ноября 2023 г.

СБУ подозревает чиновника в закупке некачественной зимней формы для ВСУ почти на 1 млрд гривен. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Служба безопасности Украины
Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture allianc

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрения бывшему заместителю министра обороны Украины: его подозревают в закупке некачественной зимней военной формы почти на 1 млрд гривен (27,7 млн евро). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале СБУ в понедельник, 6 ноября. Имя чиновника не раскрывается, однако, по данным украинских СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове, который занимал должность замминистра обороны с 2021 по 2023 годы.

Согласно материалам дела, в 2022 году подозреваемый вступил в сговор со своими подчиненными и осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании. "Следствие установило, что военные ВСУ не могут использовать эту форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - говорится в сообщении.

Бывшему чиновнику, а также его предполагаемому сообщнику - исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Минобороны - предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины: о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191) и о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1).

Оба подозреваемых сейчас находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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