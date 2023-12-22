СБУ: На южном направлении сбиты три самолета СУ-34 ВС России

Российский провоенный паблик подтверждает, что в Украине сбит как минимум один самолет ВС РФ, очевидно, с помощью ЗРК Patriot. Командующий ВС ВСУ утверждает, что уничтожены сразу три истребителя-бомбардировщика СУ-34.

Воздушные силы ВС Украины утверждают, что сбили три российских истребителя-бомбардировщика СУ-34. Командующий украинских ВС Николай Олещук написал в пятницу, 22 декабря, в Telegram, что это произошло около полудня того же дня на южном направлении.

Олещук не привел никаких подробностей операции, а также не назвал точного места, где она была проведена. Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что операцию спланировал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Российские паблики подтверждают уничтожение как минимум одного самолета

Российский провоенный Telegram-канал Fighterbomber, подтвердив, что с помощью ЗРК Patriot был сбит как минимум один самолет, опубликовал фотографии возможной спасательной операции катапультировавшихся пилотов. Их подлинность пока не подтверждена независимыми источниками.

Незадолго до сообщения о сбитых российских самолетах военно-воздушные силы Германии написали в соцсети X, что недавно в Украину была поставлена вторая система ПВО Patriot, обучение на которой уже прошла вторая группа украинских солдат.

Комментируя информацию об уничтожении истребителей-бомбардировщиков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского радио", что ВСУ длительное время "охотились" за российскими Су-34, которые создавали проблемы для Сил обороны на южном направлении.

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