СБУ: На южном направлении сбиты три самолета СУ-34 ВС России
Воздушные силы ВС Украины утверждают, что сбили три российских истребителя-бомбардировщика СУ-34. Командующий украинских ВС Николай Олещук написал в пятницу, 22 декабря, в Telegram, что это произошло около полудня того же дня на южном направлении.
Олещук не привел никаких подробностей операции, а также не назвал точного места, где она была проведена. Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что операцию спланировал командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Российские паблики подтверждают уничтожение как минимум одного самолета
Российский провоенный Telegram-канал Fighterbomber, подтвердив, что с помощью ЗРК Patriot был сбит как минимум один самолет, опубликовал фотографии возможной спасательной операции катапультировавшихся пилотов. Их подлинность пока не подтверждена независимыми источниками.
Незадолго до сообщения о сбитых российских самолетах военно-воздушные силы Германии написали в соцсети X, что недавно в Украину была поставлена вторая система ПВО Patriot, обучение на которой уже прошла вторая группа украинских солдат.
Комментируя информацию об уничтожении истребителей-бомбардировщиков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского радио", что ВСУ длительное время "охотились" за российскими Су-34, которые создавали проблемы для Сил обороны на южном направлении.
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