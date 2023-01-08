СБУ анонсировала операцию по поиску диверсантов в Харькове

На 320-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 9 января (время московское).

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Служба безопасности Украины (СБУ) 9-10 января проведет антитеррористические контрдиверсионные мероприятия на территории одного из районов Харькова, сообщила пресс-служба регионального отделения СБУ в Facebook . Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств, говорится в сообщении. Целью запланированных мероприятий является "повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп". Отмечается, что во время этих мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан и досмотр автомобильного транспорта.

Хроника событий 8 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 января 00.00 - 13.59 >>>

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