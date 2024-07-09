Испания стала первым финалистом Евро-2024

В полуфинале европейского футбольного первенства испанцы победили команду Франции со счетом 2:1. Второй участник финала станет известен после матча сборных Нидерландов и Англии 10 июля.

Сборная Испании стала первым финалистом проходящего в Германии футбольного чемпионата Европы, победив в 1/2 финала Евро-2024 сборную Франции - 2:1. Матч проходил во вторник, 9 июля, в Мюнхене в присутствии 66 тысяч зрителей.

Первый тайм начался на высоких скоростях, каждая из команд старалась первой забить гол, но открыть счет удалось французам: на 9-й минуте нападающий Рандаль Коло-Муани замкнул головой подачу своего капитана Килиана Мбаппе с левого края штрафной площадки испанцев. Желая развить успех, Франция продолжила натиск. Испания уверенно отражала эти атаки и тут же проводила собственные.

На 21-й минуте форвард Ламин Ямаль красивым ударом метров с 20 восстановил равновесие: мяч, летевший по дуге в правую от вратаря Майка Меньяна девятку, отскочил от штанги в сетку. А уже через четыре минуты испанцы вышли вперед. Хавбек Дани Ольмо, приняв отскочивший от защитника французов мяч, переложил его с ноги на ногу и пробил по воротам: Жюль Кунде попытался блокировать этот удар, срезал мяч в собственные ворота - 2:1. С этим счетом команды и ушли на перерыв.

В 16 лет и 362 дня Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и чемпионатов мира. Он превзошел рекорд легенды бразильского футбола Пеле - он забил гол в четвертьфинале против Уэльса на чемпионате мира 1958 года в Швеции, когда ему было всего 17 лет и 239 дней. Прежним рекордсменом Евро был швейцарец Йохан Фонлантен, который в возрасте 18 лет и 141 дня забил в ворота сборной Франции на проходившем в Португалии Евро-2004.

Второй гол сборной Испании изначально был записан как автогол Кунде, но позже УЕФА переписал взятие ворот на Дани Ольмо, наносившего удар из пределов штрафной площадки.

Во втором тайме сборная Франции пыталась атаковать, но безуспешно. Счет в итоге так и не изменился.

Испания в пятый раз выходит в финал Евро

В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды - Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Матч состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде. Испания в пятый раз в своей истории выходит в финал чемпионатов Европы.

Финал ЧЕ- 2024 года состоится 14 июля на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.