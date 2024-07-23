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Сборная Германия определилась со знаменосцами на Олимпиаде

Виталий Кропман
23 июля 2024 г.

Чемпион мира по баскетболу Деннис Шредер и чемпионка мира по дзюдо Анна-Мария Вагнер будут нести флаг ФРГ на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Впервые церемония пройдет в виде парада лодок на Сене.

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Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер станет одним из знаменосцев сборной Германии на открытии Олимпиады в Париже
Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер станет одним из знаменосцев сборной Германии на открытии Олимпиады в ПарижеФото: Intime/firo Sportphoto/picture alliance

Чемпион мира по баскетболу Деннис Шрёдер (Dennis Schröder) и чемпионка мира по дзюдо Анна-Мария Вагнер (Anna-Maria Wagner) будут нести флаг Германии на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил Немецкий олимпийский спортивный союз (НОСС).

На самом деле объявление должно было быть сделано 24 июля в Немецком доме в Париже, но обе фамилии стали известны заранее и НОСС вынужден был выступить с соответствующим заявлением.

30-летний Шрёдер, выступающий за американский клуб Brooklyn Nets, стал вторым баскетболистом, удостоенным этой чести, после Дирка Новицки (Dirk Nowitzki) в 2008 году. По результатам голосования болельщиков и спортсменов он опередил теннисиста Александра Зверева (Alexander Zverev) и стрелка Кристиана Райца (Christian Reitz). "Для меня огромная честь нести немецкий флаг. Я считаю, что стать первым темнокожим знаменосцем в Германии - это определенно заявление", - прокомментировал свое назначение Шрёдер.

Вагнер, считавшаяся аутсайдером голосования, отреагировала на его результат с удивлением. "Я совсем не ожидала этого, потому что конкуренция была просто очень, очень сильной", - сказала 28-летняя спортсменка. В борьбе за право нести флаг Германии она опередила популярнейшую футболистку Александру Попп (Alexandra Popp) и олимпийскую чемпионку по выездке Джессику фон Бредоу-Верндль (Jessica von Bredow-Werndl).

Шредер и Вагнер вместе с олимпийской сборной Германии примут участие в параде лодок на Сене. На трибунах на берегах и мостах реки ожидается более 300 000 зрителей. Впервые церемония открытия Игр в пятницу, 26 июля, пройдет не на стадионе. 

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