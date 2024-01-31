Сближение ЕС и Центральной Азии: решающий шаг сделан

ЕС и страны Центральной Азии сближаются - не только в политическом, но и в прямом смысле слова. В Брюсселе сделан решающий шаг к созданию Транскаспийского транспортного коридора - в обход России.

За два года войны России против Украины Европейскому Союзу и Центральной Азии удалось сблизиться так, как никогда раньше. Кульминацией этого должен стать первый формальный саммит ЕС и пяти стран Центральной Азии, намеченный на апрель. Местом для исторического события выбран славящийся объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО Узбекистан.

О таких планах официально объявили в Брюсселе на закрытии инвестиционного форума ЕС для Центральной Азии - еще одном свидетельстве беспрецедентного сближения двух регионов. Высокопоставленные участники форума договорились ни много, ни мало о создании современного аналога Великого шелкового пути - в обход России - Транскаспийского транспортного коридора. Более того, они поставили себе цель сделать маршрут от восточного побережья Китая до, например, Польши, преодолимым для грузов и пассажиров менее чем за 15 дней.

Многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру

Грандиозный проект предусматривает восстановление и модернизацию железнодорожной и автодорожной сети, увеличение подвижного состава, расширение пропускной способности портов, усовершенствование пунктов пересечения границы, а также создание мультимодальных логистических центров и вспомогательных узлов во всех пяти странах Центральной Азии. На это потребуется не менее 18,5 млрд евро инвестиций, подсчитали в своем исследовании эксперты Европейского банка реконструкции и развития.

Самарканд, Узбекистан Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

И уже за два дня форума Еврокомиссия собрала на создание Транскаспийского транспортного коридора обязательств от международного сообщества на 10 млрд евро, что позволит проекту стартовать в ближайшие месяцы. Решающим шагом на пути к реализации амбициозной концепции назвал форум в Брюсселе еврокомиссар Валдис Домбровскис. "Вместе мы стремимся обеспечить более быстрое и надежное сообщение между Европой и Центральной Азией, укрепляя связи и открывая новые возможности для сотрудничества и торговли", - сказал он.

Следующие шаги уже прописаны

Так, на форуме было решено, что в течение ближайших месяцев в Центральной Азии заработает "Программа регионального процветания" по запуску и использованию транскаспийских транспортных сетей. Она будет осуществляться Центром международной торговли - это агентство ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития. Параллельно в министерства транспорта всех пяти стран будут внедрены старшие советники-резиденты и появится общая координационная платформа для отслеживания прогресса и обеспечения развития Транскаспийского транспортного коридора по плану.

Инвестиционный форум в Брюсселе Фото: Simon Pugh/EU Commission

Уже в 2025 году, говорят в Брюсселе, будет утверждена региональная транспортная программа, финансируемая ЕС. Он предоставит центральноазиатским странам техническую помощь для продвижения уже существующих и будущих транспортных проектов. Средства на нее - часть суммы в 1,5 миллиарда евро, выделенной Еврокомиссией и Европейским инвестиционным банком на развитие инфраструктуры в странах Центральной Азии.

Транскаспийский коридор как "шанс на развитие"

Все государства Центральной Азии, за исключением Туркменистана, делегировали на форум министров. Ахшабад же представлял замдиректора агентства транспорта. Батыр Аннаев выступил быстрее всех - если речи министров из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана длились до 10 минут, то представитель Туркменистана уложился примерно в четыре, в основном читал, причем так тихо, что расслышать его порой не помогал даже микрофон. Он выразил надежду на создание новых возможностей благодаря Транскаспийскому коридору и сообщил, что Ашхабад активно вкладывается в развитие инфраструктуры, а "иностранные инвесторы в Туркменистане имеют равные права с местными".

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим заявил, что его страна намерена производить 100 процентов собственной электроэнергии к 2032 году за счет возобновляемых источников. Его коллега из Казахстана Марат Карабаев предложил провести инвестиционный форум в Астане в сентябре.

Участники инвестиционного форума в Брюсселе Фото: SIERAKOWSKI FREDERIC/EU Commission

"Страны Центральной Азии, находясь между двумя гигантами, еще не нашли свой шанс на развитие", - сказал зампред кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев. Речь не об отставании, пояснил он, а о нереализованных возможностях. "Ни одна страна Центральной Азии не может быть оставлена в стороне при воплощении этой стратегической инициативы", - подчеркнул вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев. Он и казахстанский министр выступали на английском, остальные трое - на русском - втором рабочем языке форума.

Критика со стороны турецкой делегации

Кто почувствовал себя в стороне, так это турецкая делегация. "На этой сцене должен стоять и флаг Турции", - возмутился в кулуарах форума представитель ее правительства, комментируя происходящее для DW. Он подчеркнул, что без Турции Транскаспийский транспортный коридор невозможен, поэтому Евросоюзу следует интенсивнее вовлекать Анкару в проект.Одна из ветвей коридора пролегает через Турцию, а вторая - через Кавказ и Черное море, не касаясь турецкой территории. Поэтому на форуме были и делегаты от Азербайджана, Армении и Грузии.

Фото: Privat

"Нам всем следует диверсифицировать политические и экономические отношения", - подчеркнул, обращаясь к полному залу, верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. В речах всех высокопоставленных чиновников ЕС упоминалась война России против Украины и ее последствия, при этом центральноазиатские министры избегали заявлений на эту тему.

"Надо смотреть не на то, что они говорят, а на действия", - призывает эксперт по Центральной Азии Центра восточных исследований Марчин Поплавски. По его мнению, регион ищет новых партнеров, чтобы сбалансировать влияние России, от которой до 24 февраля 2022 года страны Центральной Азии зависели экономически и социально.

Политический контекст монументальной сделки

"Там два главных игрока - Россия и Китай. Россия в смысле безопасности и политического влияния на элиты, а Китай развивал экономические связи с регионом. После полномасштабного российского вторжения в Украину лидеры региона изменили свой подход, особенно к России, которая в их понимании стала главной угрозой для региональной системы безопасности", - указывает исследователь. Более того, по его словам, впервые после распада СССР теперь Россия оказалась в зависимости от этих стран, "чья территория является территорией обхода западных санкций" и которые все еще "поддерживают статус РФ как империи". Кроме того, когда у стран Центральной Азии есть поддержка со стороны Пекина, а в случае Транскаспийского коридора она есть, то влияние Москвы на них снижается и уменьшаются вызовы с ее стороны.

Тем не менее для реализации Транскаспийского транспортного коридора крайне важно, чтобы в политических системах в Центральной Азии сохранялась стабильность - для продолжения этой внешней политики, говорит Поплавски. Внутренняя политика здесь играет меньшую роль, убежден эксперт.

По его мнению, сближение ЕС и Центральной Азии - это уникальная динамика в их отношениях: "Подобного импульса в истории Евросоюза и Центральной Азии еще не было. Это как выход в открытое море".

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