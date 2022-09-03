Сбербанк продал свою швейцарскую "дочку"

После ухода из Европы Сбербанк объявил и о продаже своего швейцарского бизнеса из-за "сложившейся конъюнктуры рынка".

Российский Сбербанк закрыл сделку по продаже своей дочерней компании "Сбербанк Швейцария" (Sberbank Switzerland AG) швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, сообщила кредитная организация в пятницу, 2 сентября.

Сумма сделки не раскрывается. Решение о продаже принято с учетом "сложившейся конъюнктуры рынка", заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Сбербанк Швейцария" продолжит деятельность в секторе финансирования торговли сырьевыми товарами под новым названием - TradeXBank AG, говорится в пресс-релизе банка. Группа m3 Groupe Holding SA станет новым мажоритарным акционером банка, а миноритарным - партнер-основатель инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен П. Линч.

Инвестгруппа m3 Groupe Holding SA работает в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса, здравоохранения и услуг, говорится в справке на ее сайте. Инвесткомпания "Монте Валле. Партнеры" занимается в первую очередь проблемными активами в России и Европе.

Санкции против Сбербанка и "аномальный отток клиентов" в Европе

После вторжения России в Украину США, Великобритании и Евросоюза ввели санкции против Сбербанка. В августе к ограничениям присоединилась Швейцария. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками запретила "дочке" Сбербанка платежи и транзакции, сделав в июле исключение лишь для выплат долгов кредиторам, не находящимся под санкциями.

В марте Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка из-за аномального оттока средств клиентов. При этом банк отмечал , что это решение не затронет Sberbank Switzerland AG, так как она не относится к Sberbank Europe.

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