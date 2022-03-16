 СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Украине 18 марта | Новости из Германии о России | DW | 17.03.2022

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Россия

СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Украине 18 марта

Проект резолюции РФ включает требование осудить "нападения на гражданское население" и призывает к "согласованному прекращению огня". Постпред Великобритании при ООН назвала его "циничным шагом" и "оскорблением".

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 25 февраля 2022 года

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 25 февраля 2022 года

ГолосованиеСовета Безопасности (СБ) ООН по внесенной Россией резолюции о гуманитарной ситуации в Украине состоится утром 18 марта, сообщило в среду, 16 марта, агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Первоначально заседание планировали провести 17 марта. Источник в Совбезе ООН сообщил агентству, что Москва вполне может вновь затянуть голосование.

Документ, внесенный РФ, включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня".  Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд назвала эту инициативу "циничным шахматным ходом" и "оскорблением" в условиях агрессивной войны, развязанной Москвой в Украине. По словам дипломатов, российская резолюция, скорее всего, не получит необходимого минимума голосов членов СБ ООН - девять из 15. Кроме того, такие постоянные члены, как США, Франция и Великобритания, могут воспользоваться правом вето.

Западные страны запросили заседание Совбеза по Украине

Днем ранее, 17 марта, Совет Безопасности ООН также проведет заседание, посвященное ситуации в Украине, по запросу шести западных стран, пишут со ссылкой на дипломатические круги агентства Reuters и AFP. Как сообщила в Twitter британская миссия при ООН, инициаторами экстренного заседания Совбеза по Украине стали Великобритания, США, Албания, Франция, Норвегия и Ирландия.

"Россия совершает военные преступления и нападения на гражданских лиц. Противозаконная война России с Украиной угрожает всем нам", - говорится в сообщении.

Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Украины

25 февраля, на следующий день после вторжения России в Украину Москва заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением агрессии РФ, воспользовавшись правом вето постоянного члена Совбеза. Проект этого документа, подготовленный США совместно с Албанией, поддержали 11 из 15 членов СБ ООН. Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

Генассамблея ООН на спецсессии 2 марта подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. Документ поддержало 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.

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    Автор: Анатолий Колесников


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