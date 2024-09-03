Саудовский проект века столкнулся с трудностями

Лыжные трассы в пустыне, город из зеркальных небоскребов… Амбициозный проект Эр-Рияда "Видение 2030" изначально был дорогим. Но не слишком ли велики оказались затраты даже для богатой нефтью страны?

Когда в 2015 году Эр-Рияд представил программу Saudi Vision 2030 ("Видение 2030") по радикальной диверсификации и модернизации экономики страны, многие наблюдатели были поражены ее масштабами и смелостью - настолько амбициозными были планы. Колоссальный саудовский проект, нацеленный на снижение зависимости от нефти, предполагал строительство и горнолыжной трассы в пустыне, и целого города исключительно для спорта и развлечений, и нового мегаполиса Неом посреди пустыни - без автомобилей и углеродных выбросов.

"Видение 2030" должно было изменить имидж Саудовской Аравии на международной арене. В отдельных проектах можно было усмотреть признак модернизации религиозно-консервативной страны, которой авторитарно правит королевская семья, не терпящая политического и социального инакомыслия.

Однако с 2015 года ситуация серьезно изменилась - так что в последние месяцы уже несколько саудовских правительственных чиновников выступили с разъяснениями, как будут сокращены масштабы программы. Еще в декабре прошлого года министр финансов Мухаммед аль-Джадаан объявил, что реализация некоторых проектов откладывается. Позже, в апреле, на конференции Всемирного экономического форума в Эр-Рияде он пояснил, что Саудовская Аравия приспосабливается к текущим обстоятельствам.

Например, один из важнейших проектов Неом - зеркальное мегаздание, супердлинный небоскреб в пустыне под названием "Линия" (The Line) - изначально планировалось построить длиной в 170 километров, теперь же он должен быть реализован лишь длиной чуть более двух километров.

Это уже не первая корректировка Неом. Например, изменились сроки строительства: если изначально проект предполагалось завершить к 2030 году, то теперь, вероятно, он затянется еще на 20 лет. Согласно первым расчетам, затраты должны были составить около 500 миллиардов долларов (468 миллиардов евро), но наблюдатели полагают, что бюджет может вырасти до 2 триллионов долларов (1,87 триллиона евро).

Саудовская Аравия ищет инвесторов для "Видения 2030"

Другие аспекты "Видения 2030" по прошествии времени тоже выглядят не так, как планировалось. Некоторые из наиболее амбициозных проектов должны были привлечь в Саудовскую Аравию иностранных инвесторов. Однако это оказалось не так-то просто: объем прямых иностранных инвестиций пока ниже, чем ожидалось. Колебаться инвесторов, по мнению аналитиков , заставляют политическая нестабильность в регионе, например, война Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа, и непрозрачность саудовского законодательства.

Павильон Саудовской Аравии на ярмарке в Каннах для привлечения инвесторов Фото: Coust Laurent/ABACA/picture alliance

Вообще-то Эр-Рияд с самого начала был готов взять на себя большую часть инвестиций в "Видение 2030", однако теперь, похоже, королевство вынуждено самостоятельно оплачивать все расходы практически в полном объеме. Большая часть средств поступает из Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов в мире, который финансируется за счет доходов от продажи саудовской нефти.

В марте правительство королевства передало PIF восемь процентов своих акций в государственной нефтяной компании Aramco. Это означает, что теперь этот фонд владеет 16 процентами акций госконцерна, стоимость которого оценивается в два триллиона долларов (1,871 триллиона евро) - это четвертая по стоимости компания в мире. Однако критики отмечают, что хотя PIF управляет портфелем активов стоимостью 940 миллиардов долларов (879 миллиардов евро), в его распоряжении находятся ликвидные средства в размере всего 15 миллиардов долларов (около 14 миллиардов евро).

Аналитики связывают уязвимость проектов "Видения 2030" именно с сильной зависимостью от цен на нефть. По данным Международного валютного фонда (МВФ), чтобы саудовцы могли реализовать эту программу, цена на нефть должна держаться на уровне около 96 долларов (89,8 евро) за баррель. Между тем если в январе цена барреля сырой нефти, которая часто используется в качестве индикатора для нефтяного рынка, составляла примерно 70 долларов, то к середине года она поднялась лишь до 81 доллара.

В июне агентство Bloomberg сообщило , что Саудовская Аравия стала крупнейшим эмитентом облигаций среди развивающихся рынков, впервые за более чем десять лет обогнав по этому показателю Китай. Государственные облигации выпускаются для финансирования государственных расходов; они представляют собой вид займа, по которому правительство страны-эмитента выплачивает проценты держателям облигаций. Чтобы покрыть недостаток прямых иностранных инвестиций, саудовцы теперь берут таких займов больше, чем когда-либо, передает Bloomberg.

Вдохновитель Vision 2030 - саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Фото: Amr Nabil/AP Photo/picture alliance

"Видение 2030" под угрозой?

"Учитывая совокупность факторов, можно сделать вывод, что Саудовская Аравия в настоящее время в определенной степени жонглирует доступными ей инструментами экономической политики", - говорит Роберт Могельницкий из вашингтонского Института арабских государств Персидского залива. Он, однако, не считает ситуацию с "Видением 2030" ни столь впечатляющей, ни столь катастрофической, как это иногда изображается: "Реальность где-то посередине".

Некоторые части госпрограммы продвигаются хорошо. Согласно опубликованному в феврале промежуточному отчету американского финансового института Citigroup, достигнут "значительный прогресс", например, в отношении доли работающих женщин, доли коренного населения в домовладениях и доходах от секторов экономики, не связанных с нефтью.

В середине июня исследователи МВФ, посетив Саудовскую Аравию, пришли к выводу , что "беспрецедентные" экономические преобразования в стране проходят успешно. Они также приветствовали "изменение приоритетов в расходах" в рамках "Видения 2030".

В целом, по мнению Роберта Могельницкого, позиции саудовцев в плане осуществления программы "Видение 2030" сейчас не самые сильные, но в запасе у них еще не закончились козыри: "Она положила начало серьезным фундаментальным изменениям в социально-экономической траектории Саудовской Аравии. Но впереди еще очень много работы".