 Саудовский блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Саудовский блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы

Энсаф Хайдар сообщила, что ее мужа - блогера и правозащитника Раифа Бадави - выпустили на свободу. Он был осужден на 10 лет по обвинению в оскорблении ислама.

Портрет Раифа Бадави и супруга блогера Энсаф Хайдар

Портрет Раифа Бадави и супруга блогера Энсаф Хайдар

Правозащитник и блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы в Саудовской Аравии, где он провел десять лет, сообщила его супруга Энсаф Хайдар в пятницу, 11 марта, на своей странице в Twitter.

Бадави, которому сейчас 38 лет, много лет борется за свободу слова в своей стране. На сайте "Свободные саудовские либералы" он критиковал недостатки политической и общественной системы королевства.

Приговорен к тысяче ударов плетью

В 2012 году Бадави, обвиненный в оскорблении ислама, был арестован и в итоге приговорен к 10 годам лишения свободы, крупному денежному штрафу, а также тысяче ударов плетью. Первые 50 ударов Бадави перенес в 2015 году. После жесткой критики со стороны международного сообщества продолжение телесного наказания было отложено, согласно официальной версии - из-за состояния здоровья заключенного. В 2020 году в Саудовской Аравии запретили удары плетьми как форму наказания. Срок заключения Бадави истек в феврале.

В интервью DW незадолго до освобождения Бадави, Хайдар отметила, что общество в Саудовской Аравии стало меняться. "Все, что Раиф и я желали стране, начинает приносить плоды", - сказала Хайдар, ныне живущая в эмиграции в Канаде вместе с тремя детьми. Она также рассказала, что блогеру не было известно о широкой поддержке, которую он получил во всем мире. "У него нет доступа в интернет", - объяснила она, добавив, что, когда они созваниваются, то говорят о детях и о жизни. Неизвестно, когда блогер сможет воссоединиться со своей семьей, поскольку ему, вероятно, будет запрещено покидать родину еще десять лет.

В 2015 году Бадави был удостоен премии "За свободу слова" на учрежденном медиакомпанией Deutsche Welle международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism. Кроме того, ему присудили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". 23 апреля 2016 года жене Бадави во Франкфурте-на-Майне вручили премию фонда имени Джордано Бруно в размере 10 тысяч евро за вклад Хайдар и ее мужа в борьбу за права человека.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 26:06

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии? (26.02.2020)

Контекст

Почему женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии

В Саудовской Аравии женщины с недавних пор могут служить в армии. Этот шаг имеет прежде всего внутриполитические причины, но в нем можно увидеть и внешнеполитический сигнал.  

Жена саудовского блогера получила немецкую премию

По словам Энсаф Хайдар, пока нет признаков, что ее мужа - блогера и правозащитника Раифа Бадави могут освободить досрочно. Он осужден на 10 лет по обвинению в оскорблении ислама.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Я - Рахаф": мир озабочен судьбой саудовской девушки в аэропорту Бангкока (08.01.2019)  

Кто лидирует по числу смертных казней в мире? (11.04.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Какая опасность подстерегает беженок из Украины в Германии  

Олаф Шольц: Германия не откажется от импорта газа из России  

Глава Николаевской области Ким: Враг истощен и лишен мотивации  