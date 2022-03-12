Саудовский блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы

Правозащитник и блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы в Саудовской Аравии, где он провел десять лет, сообщила его супруга Энсаф Хайдар в пятницу, 11 марта, на своей странице в Twitter.

Бадави, которому сейчас 38 лет, много лет борется за свободу слова в своей стране. На сайте "Свободные саудовские либералы" он критиковал недостатки политической и общественной системы королевства.

Приговорен к тысяче ударов плетью

В 2012 году Бадави, обвиненный в оскорблении ислама, был арестован и в итоге приговорен к 10 годам лишения свободы, крупному денежному штрафу, а также тысяче ударов плетью. Первые 50 ударов Бадави перенес в 2015 году. После жесткой критики со стороны международного сообщества продолжение телесного наказания было отложено, согласно официальной версии - из-за состояния здоровья заключенного. В 2020 году в Саудовской Аравии запретили удары плетьми как форму наказания. Срок заключения Бадави истек в феврале.

В интервью DW незадолго до освобождения Бадави, Хайдар отметила, что общество в Саудовской Аравии стало меняться. "Все, что Раиф и я желали стране, начинает приносить плоды", - сказала Хайдар, ныне живущая в эмиграции в Канаде вместе с тремя детьми. Она также рассказала, что блогеру не было известно о широкой поддержке, которую он получил во всем мире. "У него нет доступа в интернет", - объяснила она, добавив, что, когда они созваниваются, то говорят о детях и о жизни. Неизвестно, когда блогер сможет воссоединиться со своей семьей, поскольку ему, вероятно, будет запрещено покидать родину еще десять лет.

В 2015 году Бадави был удостоен премии "За свободу слова" на учрежденном медиакомпанией Deutsche Welle международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism. Кроме того, ему присудили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". 23 апреля 2016 года жене Бадави во Франкфурте-на-Майне вручили премию фонда имени Джордано Бруно в размере 10 тысяч евро за вклад Хайдар и ее мужа в борьбу за права человека.

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