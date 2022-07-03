 Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией мира | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией мира

Война в Украине "перевернула" рейтинг самых дорогих компаний мира, пишет EY. Технологические гиганты дешевеют, нефтегазовые - растут в цене.

Логотип саудовской компании Saudi Aramco

Саудовская компания Saudi Aramco

На фоне войны в Украине саудовский нефтяной концерн Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией в мире, опередив по итогам первой половины 2022 года американскую Apple. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) в воскресенье, 3 июля.

По состоянию на 30 июня капитализация Saudi Aramco достигла 2,3 трлн долларов. Apple, которая в конце прошлого года была самой дорогой компанией мира, заняла второе место с 2,2 трлн долларов капитализации.

Падение цен на мировых биржах с начала войны в Украине перевернуло рейтинг ста самых дорогих компаний, торгующихся на бирже, пишут аналитики EY. Турбулентность на фондовых рынках сильно ударила в первую очередь по технологическим компаниям, в то время как энергетические корпорации "пережили ренессанс", констатирует EY.

С начала года, на фоне российского вторжения в Украину рыночная капитализация ста крупнейших компаний упала на 17 процентов - на 6,1 трлн долларов. При этом снижение среди технологических гигантов составило 28 процента, в то время как компании из нефтегазового сектора увеличили свою капитализацию на 19 процентов, подсчитали аналитики. 

В первую десятку рейтинга EY вошли Microsoft, материнская компания Google Alphabet, Amazon, Tesla, инвестиционная компания Berkshire Hathaway, страховая компания Unitedhealth, Johnson & Johnson и Meta (бывший Facebook).

Ни одной немецкой компании в топ-100

Впервые за все время, что EY проводит подобные исследования (с 2006 года), в первой сотне самых дорогих компаний мира не оказалось представителей Германии. Самыми дорогими оказались немецкие компания-поставщик программного обеспечения SAP и Deutsche Telekom, которые заняли в рейтинге 113 и 120 места соответственно.

Самая дорогая европейская компания - Nestle - заняла в общемировом рейтинге 20 строчку.

Генеральный директор EY в Германии Хенрик Алерс (Henrik Ahlers) объясняет, что к снижению представительства европейских компаний в топ-100 привела мировая тенденция к цифровизации, особенно усилившаяся во время пандемии коронавируса. И Европа, и Германия отстают в этом секторе, указывает Алрес. Из 23 технологических компаний первой сотни рейтинга, 17 имеют штаб-квартиры в Северной Америке, четыре - в Азии и только две - в Европе. По мнению аналитика, эта тенденция с годами будет лишь усиливаться.

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 61:35

Немцы продолжают платить миллиарды за газ и нефть из России. DW Новости (14.06.2022)

Контекст

Экономия энергии стала национальной задачей в Германии, Франции и Японии

Страны Запада призывают население и бизнес сократить потребление энергоносителей. Энергосбережение должно помочь сохранить рост ВВП и преодолеть газовую зависимость от России.  

Deutsche Bank вывез из России в Германию сотни IT-специалистов

До войны в технологических центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работало около 1500 специалистов, половина из них согласилась на релокацию вместе с семьями.  

Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет

В этом году Немецкую премию будущего - престижную награду в сфере инноваций - присудили за софт для оптимизации бизнеса. Наша галерея - об этой и других ярких разработках ученых в Германии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия без российского газа: что будет с немцами следующей зимой (30.06.2022)  

Что немецкий бизнес думает о новых санкциях против Минска (18.06.2021)  

Как санкции против России затронули немецкую фирму (16.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

"Тайра" о том, как была в плену: Мне сказали, что жить не буду  

В Узбекистане заявили о попытке захвата органов власти протестующими  

Президент Узбекистана Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим ЧП  