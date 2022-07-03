Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией мира

На фоне войны в Украине саудовский нефтяной концерн Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией в мире, опередив по итогам первой половины 2022 года американскую Apple. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) в воскресенье, 3 июля.

По состоянию на 30 июня капитализация Saudi Aramco достигла 2,3 трлн долларов. Apple, которая в конце прошлого года была самой дорогой компанией мира, заняла второе место с 2,2 трлн долларов капитализации.

Падение цен на мировых биржах с начала войны в Украине перевернуло рейтинг ста самых дорогих компаний, торгующихся на бирже, пишут аналитики EY. Турбулентность на фондовых рынках сильно ударила в первую очередь по технологическим компаниям, в то время как энергетические корпорации "пережили ренессанс", констатирует EY.

С начала года, на фоне российского вторжения в Украину рыночная капитализация ста крупнейших компаний упала на 17 процентов - на 6,1 трлн долларов. При этом снижение среди технологических гигантов составило 28 процента, в то время как компании из нефтегазового сектора увеличили свою капитализацию на 19 процентов, подсчитали аналитики.

В первую десятку рейтинга EY вошли Microsoft, материнская компания Google Alphabet, Amazon, Tesla, инвестиционная компания Berkshire Hathaway, страховая компания Unitedhealth, Johnson & Johnson и Meta (бывший Facebook).

Ни одной немецкой компании в топ-100

Впервые за все время, что EY проводит подобные исследования (с 2006 года), в первой сотне самых дорогих компаний мира не оказалось представителей Германии. Самыми дорогими оказались немецкие компания-поставщик программного обеспечения SAP и Deutsche Telekom, которые заняли в рейтинге 113 и 120 места соответственно.

Самая дорогая европейская компания - Nestle - заняла в общемировом рейтинге 20 строчку.

Генеральный директор EY в Германии Хенрик Алерс (Henrik Ahlers) объясняет, что к снижению представительства европейских компаний в топ-100 привела мировая тенденция к цифровизации, особенно усилившаяся во время пандемии коронавируса. И Европа, и Германия отстают в этом секторе, указывает Алрес. Из 23 технологических компаний первой сотни рейтинга, 17 имеют штаб-квартиры в Северной Америке, четыре - в Азии и только две - в Европе. По мнению аналитика, эта тенденция с годами будет лишь усиливаться.

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