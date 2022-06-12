 Собянинский полк. Зимец близко. Доносы на нацпредателей - ″Заповедник″, выпуск 227, 24.07.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 24.07.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Собянинский полк. Зимец близко. Доносы на нацпредателей - "Заповедник", выпуск 227, 24.07.22

Геопередизайнер раздает паспорта и ровняет с землей ландшафт. Дискуссия о том, как охранять Европу от короля Ночи, но так, чтобы его не обидеть. Пацаны идут к успеху в БРИКС. Почва для работы воображения - импортозамещение. Муха стала жертвой доноса. Смотрите в 227-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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