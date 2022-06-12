 Джентльмены спецоперации. Молот иноведьм. Лавров запел по-новому - ″Заповедник″, выпуск 226, 17.07.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 17.07.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Джентльмены спецоперации. Молот иноведьм. Лавров запел по-новому - "Заповедник", выпуск 226, 17.07.22

Спецсолянка о кремлевских методах ведения войны. Трудовые будни инквизиции в новых средневековых реалиях. Песня Лаврова из болота международных отношений РФ. Рогозин ищет новую точку опоры. Смекалка на службе у царя. Путин, Токаев и Си в новом кино о нефтяных бутлегерах. Басня о Борисе Джонсоне. Смотрите в 226-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 15:20

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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