 Битва за зерно. Искандеры для Лукашенко. Куда летит Россия - ″Заповедник″, выпуск 224, 03.07.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 03.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сатирическое шоу "Заповедник"

Битва за зерно. Искандеры для Лукашенко. Куда летит Россия - "Заповедник", выпуск 224, 03.07.22

Освоение новых земель и сбор зерна по-новохозяйски. Впишутся ли мушкетеры из Евросоюза за Литву. Лукашенко присматривает Искандеры за кешбэк. Предвыборная гонка в Израиле. Лаврова не пропускают. Мишустин и виртуальное золото. Призывной стишок для совершеннолетних контрактников.

Смотреть видео 12:55

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Другие сюжеты в медиатеке

Кремль получил vip-повестки для Путина и его друзей в суд Гааги. Что будет делать Кремль с расширением НАТО.

Новые оправдания Кремля. В поисках нацизма. Самая крепкая валюта - "Заповедник", выпуск 217, 15.05.22 15.05.2022

В операционной новая фаза реанимации: у планов Путина не прощупывается пульс. Новые заявки в НАТО, Лукашенко стендапит.

Реанимация планов России. НАТО хорошеет. Военный театр пробивает дно - "Заповедник", выпуск 218, 22.05.22 22.05.2022

Путин и Шойгу завязли в болоте войны и решают окапываться. Байден и Джонсон торгуются с Эрдоганом.

Российская армия заблудилась. Где брать газ. Новости импортозамещения - "Заповедник", выпуск 219, 29.05.22 29.05.2022

Репортаж с освобожденных территорий. Европа хочет ввести полное эмбарго на российскую нефть.

Кокаин для Лаврова. Полное эмбарго. Структурный капец - "Заповедник", выпуск 216, 08.05.22 08.05.2022

Другие сюжеты в рубрике: Сатирическое шоу "Заповедник"

Путин принимает решение по Литве. Байден и европейские лидеры по-прежнему пытаются принять Украину в ЕС.

Новая цель - Литва? Виза для оккупантов. География и история по Путину - "Заповедник", выпуск 223, 26.06.22 27.06.2022

Серия портретов о возвратителе исконных земель. Десант из назначенцев. Кто и чем поможет тушить пожар в Европе.

Глобальные планы Путина. Десант Кириенко. Пожар в Европе. ПМЭФ – "Заповедник", выпуск 222, 19.06.22 19.06.2022

Как Украина сама себя поджигала русскими снарядами. Райский фасад для Херсона. Помогает ли Китай России.

Путин атакует Готэм. Райский фасад. Казахстанская нефть. Старик Цзиньпиныч - “Заповедник", выпуск 221, 12.06.22 12.06.2022

Похождения бравого солдата Лукашвейка и царская диета Путина. Сюжет по мотивам Гарри Поттера в российских реалиях.

Лукашенко мобилизовали. Кто зарабатывает на войне. Крестражи Кремля - "Заповедник", выпуск 220, 05.06.22 05.06.2022

Читайте также

German Foreign Minister Annalena Baerbock visits a church where a mass grave was found after Russian forces retreated from Bucha, as Russia's attack on Ukraine continues, in Bucha, Ukraine May 10, 2022. REUTERS/Carlos Barria REFILE - CORRECTING CITY

Глава МИД Германии Бербок посетила Бучу 10.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 мая.

German Chancellor Olaf Scholz addresses an extraordinary session, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, February 27, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

Германия готова стать одним из гарантов безопасности Украины 30.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 30 марта.

Beautiful national state flags of Ukraine and Russia together at the sky background. 3D artwork concept.

Война в Украине: Москва и Киев начали переговоры 28.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.

Russian Defence Minister Sergei Shoigu and Chief of the General Staff of Russian Armed Forces Valery Gerasimov attend a meeting with Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia February 27, 2022. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Министр обороны РФ Шойгу не появляется на публике с 11 марта 23.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 23 марта.