 Военное положение! - “Заповедник″, выпуск 208, 13.03.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 13.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сатирическое шоу "Заповедник"

Военное положение! - “Заповедник", выпуск 208, 13.03.22

Путин продолжает освобождать Украину от своих собственных фобий и комплексов. Прямое включение с конвейера оголтелой правды.

Смотреть видео 13:08

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Другие сюжеты в медиатеке

Вторжение в Украину. Лукашенко поет Би-Би-Си. Европа дегустирует локдаун - Заповедник, выпуск 194, 28.11.21

Вторжение в Украину. Лукашенко поет Би-Би-Си. Европа дегустирует локдаун - "Заповедник", выпуск 194, 28.11.21 28.11.2021

Матрица от “Мачовски в сортире”. Смотрите в 197-м выпуске Заповедника!

Матрица Путина. Компромисс для НАТО. Вечеринка власти - "Заповедник", выпуск 197, 19.12.21 19.12.2021

Мультик о двух старых друзьях Путине и Байдене. Смотрите в 196-м выпуске Заповедника!

Фальшивая встреча Путина и Байдена. Оплот стабильности. Улетные политики - "Заповедник", выпуск 196, 12.12.21 12.12.2021

Уровень бедности у плинтуса. Верните Ангелу Меркель! Политики в пижамах - Заповедник, выпуск 195, 05.12.21

Уровень бедности у плинтуса. Верните Ангелу Меркель! Политики в пижамах - "Заповедник", выпуск 195, 05.12.21 05.12.2021

Другие сюжеты в рубрике: Сатирическое шоу "Заповедник"

Мир переформатировался, и мы выходим в эфир в новом формате. Гости ток-шоу: Путин, Песков, Лукашенко, Ким Чен Ын и др.

После нападения России на Украину – "Заповедник", выпуск 207, 06.03.22 06.03.2022

Сегодня не хочется шутить. Но хочется верить, что это не навсегда.

24 февраля Россия напала на Украину – "Заповедник", спецвыпуск, 27.02.22 27.02.2022

Путин, Байден, Шольц и Зеленский предвещают скорое начало бури. Смотрите в 205-м выпуске Заповедника!

Вторжение в Украину. Суд над Навальным. Клиника. Мат Иностранных Дел – "Заповедник", выпуск 205, 20.02.22 21.02.2022

Базар у Кремля. Путин снова НАТО победил. Ремонт в дурдоме. DW в России – Заповедник, выпуск 204, 13.02.22

Базар у Кремля. Путин снова НАТО победил. Ремонт в дурдоме. DW в России – "Заповедник", выпуск 204, 13.02.22 13.02.2022