 После нападения России на Украину – ″Заповедник″, выпуск 207, 06.03.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 06.03.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

После нападения России на Украину – "Заповедник", выпуск 207, 06.03.22

Мир переформатировался, поэтому и мы выходим в эфир в новом формате. Гости нашего ток-шоу на этой неделе: Путин, Песков, Лукашенко, Ким Чен Ын, Байден, Соловьев и другие.

Смотреть видео 13:08

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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