 Вторжение в Украину. Суд над Навальным. Клиника. Мат Иностранных Дел – ″Заповедник″, выпуск 205, 20.02.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.02.2022

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Вторжение в Украину. Суд над Навальным. Клиника. Мат Иностранных Дел – "Заповедник", выпуск 205, 20.02.22

Путин, Байден, Шольц и Зеленский предвещают скорое начало бури. “Гоп-стоп” для всех – за Майнкрафт и расследования с дронами. Сюжет о буднях в клинике для политиков. Смотрите в 205-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 14:21

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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