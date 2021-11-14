 Ежегодный фестиваль “Синий филин” - ″Заповедник″, выпуск 199, 09.01.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 09.01.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Ежегодный фестиваль “Синий филин” - "Заповедник", выпуск 199, 09.01.22

Всем нам подарки несет Новый Год! Из дому выйдем… …а где же народ? Путин, Байден, Меркель, Лукашенко и другие в нашей ежегодной церемонии "Синий филин". Смотрите в 199-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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