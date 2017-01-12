 Сатира на Кельнском карнавале - 2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.02.2022

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По Германии

Сатира на Кельнском карнавале - 2022

Накануне начала уличного карнавала 2022 года в Кельне представили традиционные сатирические повозки.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Игрушки Путина", или "Президент России восстанавливает Советский Союз" - эту и разные другие сатирические повозки можно будет увидеть в Кельне во время традиционного уличного карнавала, который в 2022 году отмечается 24-28 февраля.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Диктатор Лукашенко" с волчьими зубами пожирает бело-красно-белые флаги - символ протеста в Беларуси - и использует беженцев в своих целях.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Прощай, Ангела Меркель". Фигура бывшего канцлера узнаваема даже без головы.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Олаф, ты где?". Вопрос новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, который пока предпочитает действовать без особой спешки.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Противники вакцинации" сопротивляются до последней минуты.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Панды-клоны в пути". Глобализация по-китайски.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Вовремя успели!". Основатели компании BioNTech и разработчики вакцины против коронавируса Озлем Тюречи и Угур Сахин.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 годй

    "Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре". Главный приз в виде кубка-черепа.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Негодяи в сутанах". Скандал вокруг развращения детей и сексуального насилия в католической церкви в Германии.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Добро пожаловать, астротуристы". Космическая Майорка - уже близкое будущее?


  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Игрушки Путина", или "Президент России восстанавливает Советский Союз" - эту и разные другие сатирические повозки можно будет увидеть в Кельне во время традиционного уличного карнавала, который в 2022 году отмечается 24-28 февраля.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Диктатор Лукашенко" с волчьими зубами пожирает бело-красно-белые флаги - символ протеста в Беларуси - и использует беженцев в своих целях.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Прощай, Ангела Меркель". Фигура бывшего канцлера узнаваема даже без головы.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Олаф, ты где?". Вопрос новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, который пока предпочитает действовать без особой спешки.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Противники вакцинации" сопротивляются до последней минуты.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Панды-клоны в пути". Глобализация по-китайски.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Вовремя успели!". Основатели компании BioNTech и разработчики вакцины против коронавируса Озлем Тюречи и Угур Сахин.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 годй

    "Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре". Главный приз в виде кубка-черепа.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Негодяи в сутанах". Скандал вокруг развращения детей и сексуального насилия в католической церкви в Германии.

  • Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

    "Добро пожаловать, астротуристы". Космическая Майорка - уже близкое будущее?


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