Сатира на Кельнском карнавале - 2022

Накануне начала уличного карнавала 2022 года в Кельне представили традиционные сатирические повозки.
"Игрушки Путина", или "Президент России восстанавливает Советский Союз" - эту и разные другие сатирические повозки можно будет увидеть в Кельне во время традиционного уличного карнавала, который в 2022 году отмечается 24-28 февраля.
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"Игрушки Путина", или "Президент России восстанавливает Советский Союз" - эту и разные другие сатирические повозки можно будет увидеть в Кельне во время традиционного уличного карнавала, который в 2022 году отмечается 24-28 февраля.
"Диктатор Лукашенко" с волчьими зубами пожирает бело-красно-белые флаги - символ протеста в Беларуси - и использует беженцев в своих целях.
"Прощай, Ангела Меркель". Фигура бывшего канцлера узнаваема даже без головы.
"Олаф, ты где?". Вопрос новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, который пока предпочитает действовать без особой спешки.
"Противники вакцинации" сопротивляются до последней минуты.
"Панды-клоны в пути". Глобализация по-китайски.
"Вовремя успели!". Основатели компании BioNTech и разработчики вакцины против коронавируса Озлем Тюречи и Угур Сахин.
"Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре". Главный приз в виде кубка-черепа.
"Негодяи в сутанах". Скандал вокруг развращения детей и сексуального насилия в католической церкви в Германии.
"Добро пожаловать, астротуристы". Космическая Майорка - уже близкое будущее?