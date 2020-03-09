SARS-CoV-2: что успели отменить из-за коронавируса

По всему миру продолжают отменять мероприятия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Крупнейший финансовый конгломерат Германии - Deutsche Bank - отказался от проведения 21 марта юбилейного празднования в Берлине по случаю своего 150-летия. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в специальном письме председатель правления банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing) и глава наблюдательного совета Пауль Ахляйтнер (Paul Achleitner).

"Во-первых, речь, конечно, идет о здоровье всех участников. Мы не хотим рисковать, ведь наши гости или коллеги могут заразиться", - отмечается в послании. "Во-вторых, надежное планирование с учетом недавних событий в Германии и Европе - невозможно", - подчеркивается далее в письме.

По словам Зевинга и Ахляйтнера, решение далось непросто. "Нам очень бы хотелось отпраздновать с федеральным президентом (Франком-Вальтером Штайнмайером Frank-Walter Steinmeier, Берлинской филармонией и нашими гостями", - написали они. В настоящий момент решается вопрос о возможности переноса торжеств на вторую половину этого года.

Неделя Баха в Штутгарте отменена

Международная академия имени Баха в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг) в свою очередь отказалась от проведения традиционных мероприятий, посвященных композитору - в этом году они были запланированы на период с 13 по 21 марта. Речь шла о десятках мастерклассов, семинарах и концертов с обсуждением работ Иоганна Себастьяна Баха. Практически на все из них билеты были распроданы.

Закрыт доступ к куполу Рейхстага

Германский бундестаг ограничил посещения парламентского комплекса в Берлине. Так, уже со вторника, 10 марта, посетителям будет закрыт доступ к куполу и смотровой площадке Рейхстага. В дальнейшем депутатам также будет запрещено принимать туристические группы.

"Марш живых" в Освенциме не состоится

"Марш живых" на территории бывшего концлагеря Освенцим в Польше также отменен. Об этом сообщил глава оргкомитета Шмуэль Розенман. По его словам, мероприятие посещают представители различных стран, поэтому в сложившейся ситуации необходимо проявить осторожность. "С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить об отмене памятных мероприятий в рамках проекта "Марш живых". Мы исходим из необходимости защитить здоровье участников, особенно выживших во время этой катастрофы пожилых людей", - добавил он.

Парада в День святого Патрика в Дублине не будет

В Ирландии решили отказаться от всех парадов в День святого Патрика 17 марта, включая самое крупное шествие, запланированное в Дубине. Ежегодно оно привлекает порядка 500 тыс. гостей со всего мира. Целесообразным отмену посчитал новый правительственный комитет по борьбе с коронавирусом.

Организаторы отказались от концертов Мадонны в Париже

В Париже не состоятся два концерта певицы Мадонны, которые должны были пройти 10 и 11 марта в зале Grand Rex. Отказ связан с тем, что по распоряжению министерства социальных дел и здравоохранения в стране запрещены все мероприятия, число участников которых превышает 1000 человек.

На 21.40 мск 9 марта количество заболевших Covid-19 в мире составляет 113 751 человек, зафиксировано 3 990 летальных случаев. Выздоровели 62 832 человека.

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