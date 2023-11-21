Шарль Мишель и Майя Санду прибыли в Киев

Визит Шарля Мишеля, Майи Санду и прибывшего чуть ранее министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев проходит на фоне участившихся в последнее время российских авиаударов по Украине.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдовы Майя Санду во вторник, 21 ноября, прибыли с необъявленным визитом в Киев. "Хорошо снова быть в Киеве - среди друзей", - написал в этой связи Мишель в своем микроблоге в соцсети X.

Ранее в тот же день, 21 ноября, также с необъявленным визитом, в столицу Украины приехал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Помимо прочего, в его программу вошла встреча с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и возложение цветов к мемориалу в память о демонстрантах, погибших во время Евромайдана в 2013 году. Для Писториуса это уже второй визит в Киев с момента назначения его на должность министра обороны ФРГ в январе текущего года.

"Я снова здесь, прежде всего, для того, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", - пояснил Писториус по прибытии в Киев. Политик добавил, что своим визитом в украинскую столицу он хотел бы "выразить нашу (Германии. - Ред.) солидарность, нашу глубокую солидарность и восхищение мужественной, смелой и дорогостоящей борьбой, которая ведется здесь".

20 ноября в Украине побывал также глава Пентагона Ллойд Остин. Последний заверил Киев, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, обороняющуюся против российской агрессии, "несмотря на растущее противодействие республиканцев в Конгрессе и неудачи на поле боя".

Как отмечает агентство AFP, визит высокопоставленных гостей с Запада в Киев проходит на фоне участившихся в последнее время российских авиаударов по Украине. В выходные дни, 18 и 19 ноября, столица Украины подвергалась массированному ночному обстрелу с использованием беспилотников, напоминают журналисты.

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