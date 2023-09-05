SAP прекратит поддержку российских клиентов в конце года

Немецкий IT-концерн SAP с января прекратит оказывать клиентам в России и Беларуси техническую поддержку своего софта. Все контракты на обслуживание истекают в конце 2023 года, сообщили в компании.

Крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения SAP в рамках запланированного ухода с рынка РФ не будет продлевать договоры с российскими клиентами о техническом обслуживании с начала 2024 года. "Таким образом, все контракты на обслуживание истекают в конце 2023 года", - подтвердила компания во вторник, 5 сентября, по запросу агентства Reuters, подтвердив сообщение российской газеты "Коммерсант".

По сведениям "Коммерсанта" , до истечения полного срока контрактов остается в силе только использование облачных сервисов. "Клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальным IT-компаниям. Одной из них может стать "Лаб СП", учрежденная бывшими сотрудниками SAP. Однако эксперты считают, что полная замена SAP пока невозможна", - указывает издание.

В SAP также отметили, что прекращает поддержку своего софта и в Беларуси.

Об упорядоченном прекращении бизнеса в России концерн SAP сообщил еще весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако компания продолжает оказывать техподдержку российским клиентам, не подпадающим под западные санкции, поскольку ее преждевременное прекращение привело бы к штрафам.

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