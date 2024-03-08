Шансы немцев на "Оскар" в 2024 году
У Германии в нынешнем киносезоне есть хорошие шансы на победу, причем сразу в нескольких номинациях. О немецких претендентах на премию "Оскар" - в фотогалерее DW.
"Оскар" за главную женскую роль?
У немецкой актрисы Сандры Хюллер (Sandra Hüller) все шансы получить "Оскар" за главную женскую роль в "Анатомии падения". В фильме французского режиссера Жюстин Трие Хюллер сыграла писательницу, которую подозревают в убийстве мужа. У картины уже есть "Золотая пальмовая ветвь" и "Золотой глобус".
Актриса с багажом престижных наград
Сандра Хюллер известна не только в немецком кинематографе. Прорыв ей обеспечил "Тони Эрдманн", который выдвигался на "Оскар"- 2017 как лучший фильм на иностранном языке. Среди ее трофеев - три Немецкие кинопремии, две Европейские кинопремии, четырежды она становилась театральной актрисой года.
"Зона интересов"
Хюллер также можно увидеть в "Зоне интересов" в одной из главных ролей. Фильм британца Джонатана Глейзера о жизни коменданта концлагеря Освенцим и его семьи - один из самых обсуждаемых. Фаворит нынешней гонки за "Оскар" выдвинут от Великобритании в пяти категориях.
Лучший фильм на иностранном языке?
Германию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" представляет драма "Учительская" Илькера Чатака (İlker Çatak) о попытках молодого педагога Карлы Новак раскрыть и пресечь кражи в своей гимназии. Главную роль сыграла Леони Бенеш (Leonie Benesch), известная по телесериалам "Вавилон-Берлин" и "Корона".
Проблемные школьные реалии
В основу сценария легли собственные наблюдения и опыт режиссера и соавтора сценария Йоханесса Данкера. Драму снимали в основном в Гамбурге. "Учительская" получила Немецкую кинопремию в пяти категориях, в том числе как лучший игровой фильм. На фото - режиссер Илькер Чатак.
Японское кино Вима Вендерса
В списке претендентов на "Оскар" есть еще один немец - режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders). Его новая меланхоличная картина "Прекрасные дни" ("Perfect Days") рассказывает о буднях чистильщика туалетов в Токио, увлекающегося книгами, музыкой и фотографией и довольного своей, казалось бы, простой жизнью.
Первый "Оскар" для Вима Вендерса?
Немецко-японская копродукция участвует в конкурсе от Японии - в категории "лучший фильм на иностранном языке". В случае победы этот "Оскар" станет для лауреата многочисленных престижных наград Вима Вендерса первым, несмотря на номинации в предыдущие годы.
Германия и "Оскар"
Что касается Германии, то всего на ее счету в категории "Лучший фильм на иностранном языке" четыре премии. Первым ее завоевал в 1980 году "Жестяной барабан" Фолькера Шлендорфа. В 2003-м - "Нигде в Африке" Каролине Линк. В 2007-м - триллер Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других". Но наибольший успех принес фильм "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера: четыре "Оскара" в 2023 году.