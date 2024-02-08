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Санников о Тихановской, Латушко и других: Они самозванцы

Яна Шварц
8 февраля 2024 г.

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников рассказал в интервью DW о своем отношении к новыми демсилам и почему он с ними не объединяется.

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Андрей Санников, белорусский оппозиционер, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, во время интервью DW
Андрей Санников во время интервью DWФото: DW

Андрей Санников в белорусской политике с первых лет независимости страны: сначала в госаппарате, позже - в оппозиции. В 1996 году он подал в отставку в знак протеста против политики Александра Лукашенко. В 2010 году Санников участвовал в выборах на пост президента, на которых - по официальным данным - набрал чуть больше двух процентов голосов. На протесте, состоявшемся после выборов и вошедшем в историю Беларуси как "Плошча", Санникова задержали, а после приговорили в пяти годам колонии. В 2012 году политика выпустили по амнистии. С тех пор он не живет в Беларуси. DW встретилась с ним в Берлине.

О новой военной доктрине Беларуси и возможном превентивном ударе НАТО

DW: Андрей Олегович, в 90-х годах вы возглавляли белорусскую делегацию по разоружению. Недавно Беларусь включила в свою военную доктрину возможность использования ядерного оружия. Как вы на это смотрите?

Андрей Санников: Пока это "хотелки", которые существуют уже давно, с 1996 года, когда Лукашенко "плакал" при выводе последней ракеты. Возможное размещения ядерного оружия на территории Беларуси и включение его использования в доктрину - это, конечно, угроза для всего мира. И поэтому я говорил и говорю, что нужна адекватная реакция.

- Какая?

- Выкатить программу действий, которые будут предприняты, если (Россия или Беларусь. - Ред.) даже попытаются подготовиться к ядерному удару с территории Беларуси. Но пока НАТО отвечает, что не видит особой угрозы, что Путин все контролирует. Как будто бы Путин - это что-то хорошее. 

- А какие действия должны быть разработаны? 

- Превентивный удар, потому что это не шутки. Если начнется ядерная война, то это…

- Превентивный удар со стороны Запада?

- Со стороны НАТО, конечно. По пунктам управления на территории России или Беларуси, если такие будут. Я не говорю, что должны быть удары, я говорю, что должны быть обозначены действия, которые НАТО будет совершать, если появится реальная угроза.

"Cанкциями Лукашенко не уберешь, но можно освободить политзаключенных"

- Вы также говорили о возможности ввода миротворческих войск в Беларусь. Вы не думаете, что это может, наоборот, накалить ситуацию?

- Нет. Ввод миротворческих войск предполагается в случае конфликтной ситуации, чтобы спасать жизни людей. Я считаю, что уже сегодня международному сообществу необходимо принимать более решительные меры - вводить санкции

- Санкции накладываются. Получается, они недостаточно жесткие?

- Не накладываются. В Беларуси огромное количество политзаключенных, нет в Европе другой страны, где была бы такая страшная ситуация с правами человека. Поэтому необходимы самые жесткие санкции с требованием освободить людей. Забудьте Лукашенко, санкциями его никогда не уберешь и режим этот не обрушишь.

Но освободить политзаключенных можно. Должны быть выставлены жесткие условия: ты отпускаешь всех политзаключенных - и тогда мы можем говорить о возвращении нормальных отношений, в том числе торгово-экономических. Мы же знаем этот режим, мы знаем Лукашенко. Как только идет послабление, идет еще больше репрессий. 

- Но мы видели и другую ситуацию, когда в 2021 году были разгромлены все независимые СМИ. Многие тогда считали, что это как раз-таки ответная реакция на санкции, которые были введены до этого. 

- Это произошло не из-за санкций, а, наоборот, из-за их отсутствия. Уже больше года никаких санкций нет. И даже пакет, который сейчас принимают с привязкой к России (13-й пакет санкций, который обсуждается в ЕС. - Ред.) - это какие-то пустые меры для того, чтобы, наверное, галочку поставить. Это не поможет.

- Запад не накладывает более жесткие ограничения, потому что сам при этом что-то потеряет?

- Запад ведет себя достаточно двулично, так было всегда: и торговля растет, и даже идут какие-то разговоры о более тесных экономических связях. К сожалению, Западу не хватает принципиальности и лидеров в этой области.

- Вы сами были политзаключенным. После того, как в 2012 году вас освободили по амнистии, сразу последовали какие-то послабления. Это был такой торг Лукашенко с Западом? 

- Это показательный случай. Когда только начали вводить экономические санкции, освободили меня и Бондаренко (Дмитрий Бондаренко был активистом штаба Санникова. - Ред.). Но после этого все остановилось, санкции перестали вводить - даже те, которые уже объявили. Это было цинично. Политики в Европе не понимают, что это значит для людей. Статкевич остался в тюрьме и досидел почти весь срок (Николая Статкевича, который был приговорен к шести годам, освободили досрочно в 2015 году. - Ред.). С одной стороны, меня освободили благодаря экономическим санкциям, а с другой, - когда только послабление пошло, все сразу же сошло на нет.

- Но если бы не послабления санкций, вы бы, вероятно, отсидели весь срок, а может быть, вам еще и сверху чего-нибудь накинули?

- Наверное, да. Но Статкевич призывал из тюрьмы не торговать с режимом, то есть не идти на сделки ни по кому из нас. И я поддерживал эту позицию (в конце 2011 года Андрей Санников написал прошение о помиловании на имя Лукашенко. По словам его жены, он сделал это под пытками. - Ред.).

Что не так с Тихановской и Латушко по мнению Санникова

- Давайте поговорим про ваше отношение к так называемым демсилам. Насколько я помню, вы довольно скептично отнеслись к выдвижению Светланы Тихановской. Почему?

- Я не знаю, зачем об этом говорить. Когда у меня спрашивают, как я отношусь к демсилам, я говорю:  "Я - демсилы". "Европейская Беларусь" (гражданская кампания, одним из инициаторов которой является Санников. - Ред.) - это демократические силы, которые подготовили революцию 2020 года. В 2019 году Вы знали таких лидеров оппозиции, как Латушко, Тихановская? Да нет, конечно. Поэтому о чем здесь говорить?  

- В день выборов вы опубликовали фотографию с котлетами. (Санников опубликовал фото котлет на своей странице в Facebook в марте 2021 года, в день, когда Тихановская объявила о голосовании по переговорам с властью. Позже он удалил этот пост. - Ред.) Что вы хотели этим сказать?

- Послушайте, я книжку написал кулинарную. Вы это знаете?

- Знаю, называется "Тюремная кухня".

- Ну зачем вы это? Это что, обязательные вопросы, которые кураторы говорят вам задавать?

- У нас нет никаких кураторов, а независимая журналистика означает, что я могу задать любой вопрос. 

- В день выборов я сказал, что Тихановская выиграла. В день выборов я сказал, что Лукашенко проиграл. Вот что я сделал в день выборов. 

- У вас сейчас есть какие-то отношения с демократическими структурами, которые образовались после 2020 года? 

- Они самозванцы. Какие отношения могут с ними быть, если тот же Латушко называл Статкевича уголовником, когда он сидел в 2008 году, а сам он был в Польше? Я считаю, что то, что сейчас там делается, очень сильно стало вредить Беларуси.

- Что именно вредит? 

- Давайте отдельную передачу на эту тему сделаем. Вы задаете не те вопросы, которые сегодня важны.

- Учитывая то, что вы важное лицо оппозиции, хотелось бы понять ваши взаимоотношения с теми людьми, которые тоже сейчас в оппозиции. 

- Я пытался советовать. Но в итоге все делается наоборот. Почему не признаться во лжи с паспортом (Объединенный переходный кабинет предлагает проект альтернативного паспорта. - Ред.)? Никакого паспорта не будет. Будет бумажка, которая не обеспечит никаких прав никому. Зачем этим заниматься? Зачем обманывать людей? И таких вещей очень много. Если им удается добиться чего-то для того, чтобы облегчить жизнь белорусов за рубежом, здорово. Но вся история с паспортом только спровоцировала режим отказать в паспортах и доверенностях белорусам. Сегодня мы должны сделать все, чтобы освободить наших героев из тюрем. Нам нужно всем вместе создать окно возможностей.

- Все-таки вместе?

- Конечно, вместе. Но не по сценариям самозванцев. Должно быть вовлечение. Сечас нет никакого объединения, нет никаких призывов к объединению. Есть отсечение всех.

- А вы пытаетесь призвать к объединению? 

- Нет. А зачем? Мы никогда не призывали к объединению, мы объединялись. Это разные вещи. Сегодня вылезет какой-нибудь Пупкин и скажет: "Я самый умный в Беларуси, я призываю всех объединиться"... Ведь примерно такие лозунги звучат, когда у людей ничего нет за душой, никаких нормальных идей, никакого конструктива. Зато есть преступные планы типа "Перемогі", по которым людей сажают. Ну вот зачем? 

- Сегодня трудно говорить о том, какая часть белорусов внутри страны поддерживает Тихановскую, но создается впечатление, что эта поддержка все еще немаленькая. Как вы думаете, у вас внутри страны есть избиратель?

- Я не спрашиваю людей, есть ли у меня присутствие в стране. Я спрашиваю, как им помочь. Связь с людьми есть. Если у меня есть возможность, я помогаю. Остальное сейчас абсолютно иррелевантно. 

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