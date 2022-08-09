Санкции против авиакомпаний из РФ, или "Лего" для Минтранса

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.
Смотрите также:
Лизингодатели считают, что не смогут вернуть машины, арендованные авиакомпаниями РФ. По данным холдинга Cirium, сумма страховых претензий достигла уже 10 млрд долларов.
Казахстан и РФ почти полностью возобновили авиасообщение, приостановленное после начала войны в Украине. Но его нынешний формат не совсем удовлетворяет казахстанских пассажиров. Почему - у DW.