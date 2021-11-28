 За чем немцы готовы отстоять километровую очередь? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.12.2021

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По Германии

За чем немцы готовы отстоять километровую очередь? (фото)

В центре Лейпцига выстроилась очередь за детскими кружками. Казалось бы, не самый дефицитный товар. В чем же дело?

Очередь в Лейпциге за детской кружкой

Лейпциг • Из-за пандемии коронавируса в Лейпциге, что в федеральной земле Саксония, закрыли рождественские ярмарки. Однако коллекционеров кружек для детского пунша решили радости не лишать: чашки продавали в прошедшую среду на центральной рыночной площади города. И очередь выстроилась длиннющая. В продажу поступило всего 15 тысяч кружек, давали не больше четырех в руки, каждая штука - по 5 евро.

Кружка - коллекционная, оттого и такая шумиха. До сих пор было выпущено пять подобных чашек с разными мотивами. Однако главный герой, который обязательно был нарисован на каждом экземпляре, - песочный человечек (Sandmännchen). Кто он такой и почему ему такие почести? 

Коллекционная кружка

Та самая кружка!

Это то ли гномик, то ли просто старичок в шапочке с кисточкой и остренькой бородкой - герой популярной детской передачи, похожей на российскую "Спокойной ночи, малыши", которая впервые вышла в эфир телевидения ГДР в далеком 1959 году. Человечек появляется на экране и вокруг него раскручивается некий сюжет, подводящий к показу, например, мультфильма. В конце передачи он развеивает по ветру свой волшебный песок, а тот (по легенде!) попадает в глаза детям, которые засыпают и видят исключительно добрые сны. Есть у передачи и своя песенка, которую знает, пожалуй, каждый малыш в Германии, а вместе с ним - и каждый родитель.

Кружка с этим культовым телеперсонажем - непременный атрибут лейпцигской рождественской ярмарки. В такие чашки обычно разливают горячий безалкогольный пунш или какао. Сказка!

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    Автор: Инга Ваннер


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