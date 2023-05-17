Самый свободный город в мире для сексуального разнообразия

Всего в рейтинг самых либеральных в сексуальном отношении городов мира ("Sexually Liberal City Index 2023" ) , который составляется каждые два года, вошли 25 крупных городов. В 2021 году их было 18. Критерии отбора включают количество гей-баров и ежегодно проходящие ЛГБТКИ-мероприятия, включая гей-прайды, доступ к противозачаточным средствам и профилактике ВИЧ, скажем, к препаратам PrEP (в Германии геи и работницы секс-индустрии при желании могут получить профилактическое лекарство, которое оплачивает медицинская страховка. - Ред.), а также правовые нормы, например, разрешено ли гомосексуальным парам вступать в брак, можно ли изменить пол без хирургического вмешательства, действуют ли антидискриминационные законы, существуют ли секс-бизнес и законы по защите женщин, занимающихся проституцией, а также уровень преступности на почве гомофобии.

Кельн занял первое место среди 25 городов мира

"Вместо того, чтобы настаивать на равенстве, Кельн прославляет уникальность каждого в отдельности", - так издающийся в Амстердаме онлайн-журнал Lust описывает город, в котором 17 действующих гей-баров, 19 секс-шопов и в котором ежегодно проходит 23 ЛГБТКИ-ивента. "Рейнский мегаполис известен далеко за пределами Германии своей сексуальной терпимостью и открытостью", - утверждают авторы ежегодного рейтинга.

Премьер-министр Северного - Рейна Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) на гей-параде в Кельне в 2022 году Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Берлин оказался на пятом месте, два года назад он занимал третье место. На снижение позиций немецкой столицы в рейтинге во многом сказалось увеличение числа правонарушений и преступлений на почве гомофобии. Два немецких города - Кельн и Берлин - помимо большого количества секс-шопов и ЛГБТИК-мероприятий, в мировом сравнении выигрывают, прежде всего, от сравнительно стабильной правовой ситуации для сексуальных меньшинств. В чем она конкретно заключается?

От уголовных преследований до права на однополые браки

Ретроспектива показывает, как в лучшую сторону изменилось отношение государства и общества к сексуальной свободе, как к одному из важных элементов развития личности. Нетрудно перечислить, что произошло в этой области за последние несколько десятилетий в Германии. Если взглянуть на историю юридического признания гомосексуальности в Германии, то поразительно, что однополый секс по закону оставался все еще уголовно наказуемым как в ФРГ, так и в ГДР - вплоть до конца 1968 года. В 1969 году была проведена реформа уголовного кодекса. С этого времени однополый секс в Германии был ненаказуем при условии, если он добровольно практиковался между совершеннолетними людьми. Но, тем не менее, из-за гомофобных настроений в немецком обществе геям все еще приходилось вести двойную жизнь, скрывая свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. 23 года понадобилось активистам гей-движений и других прогрессивных организаций, чтобы германский парламент в марте 1994 года официально изъял из уголовного кодекса 175-й параграф, преследующий мужеложство.

В Германии с 2017 года однополые браки уравнены с гетеросексуальными Фото: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

С 2001 года гомосексуальным партнерам было разрешено иметь так называемые зарегистрированные гражданские партнерства, что соответствовало определенной степени юридического признания. С 2017 года однополым парам в Германии разрешено вступать в брак. С тех пор он уравнен в правах с гетеросексуальными браками.

Нью-Йорк с первого места опустился до одиннадцатого

Западный Голливуд - городской район Лос-Анджелеса и Амстердам заняли второе и третье места, за ними следует Мадрид. Хотя Амстердам предлагает лучшую в мире правовую основу для либерального отношения к сексуальному разнообразию, он оказался лишь на третьем месте из-за в целом низкого рейтинга в таких категориях, как "положение квир-сообществ в общественном пространстве" и "гей-мероприятия".

Улыбающийся и танцующий полицейский во время гей-прайда в Нью-Йорке Фото: Spencer Platt/Getty Images

Стоит заметить, что в 2021 году Нью-Йорк занимал первое место в рейтинге, но сейчас опустился на 11 место. Может показаться странным, что "город, который никогда не спит", в течение года стал более консервативным, оказавшись в середине рейтинга из 25 городов. Одна из причин, как отмечают эксперты, в том, что конкуренция во всем мире оказалась более жесткой, чем раньше, уверяют авторы исследования. Столица Австрии Вена тоже смогла совершить гигантский скачок вперед: с 19 места в 2021 году на 7 место.

В самом конце рейтинга оказались такие города, как Мельбурн, Хьюстон и Даллас. Но, как утверждают авторы исследования, это не связано с тем, что в этих городах к сексуальному разнообразию относятся плохо. "Во всех городах, которые мы проанализировали для нашего рейтинга, нам удалось обнаружить позитивные критерии, но они уступают тем, которые оказались выше в рейтинге", - констатирует нидерландский онлайн-журнал "Lust", зарегистрированный в Амстердаме.

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