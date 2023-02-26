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Самый сложный Берлинале в истории

Дмитрий Вачедин
Дмитрий Вачедин
Комментарий
1 ч. назад

Только что прошла чума, совсем рядом бушует война. Попробуйте в таких условиях провести кинофестиваль! У организаторов Берлинале это получилось, и корреспондент DW объясняет, в чем секрет.

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Берлинале
Фото: Tobais Schwarz/AFP

В первый день фестиваля корреспондент DW, не понимая, как можно полностью отдаться кино, когда так близко идет война, писал: перед Берлинале будет стоять сложная задача - объединить городской праздник и серьезный разговор о войне. При этом, честно говоря, подразумевалось, что выполнить эту задачу не получится - фестиваль останется в истории либо неуместной тусовкой, либо сухим политическим форумом.

В день, когда на сцене фестивального дворца вручают "медведей", стоит признать, что опасения были напрасны: Берлинале удалось пройти по тонкой грани, более того, это был, пожалуй, лучший фестиваль за десятилетие. И вот почему это получилось.

Причина первая: на Берлинале взяли прекрасные фильмы

Непонятно, какие слова подбирали итальянец Карло Шатриан и нидерландка Мариэтт Риссенбек, чтобы убедить хороших режиссеров отдать свои фильмы именно Берлинале, но у них это получилось. Пара возглавила фестиваль в 2020 году, так что в нормальном режиме его удалось провести только один раз, все остальные прошли в более-менее чрезвычайных обстоятельствах: напомним, два года Берлинале проводили практически в виртуальном формате. Однако в этом году отборщики превзошли сами себя.

Джесси Айзенберг и Эдриен Броуди в Берлине
Джесси Айзенберг и Эдриен Броуди в БерлинеФото: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Опытные посетители Берлинале помнят ситуации, когда фильм оказывается не очень, а выйти из забитого людьми зала невозможно - и приходится терпеть два часа. Ничего подобного в этот раз не было - проходных фильмов на фестивале было крайне мало. А из фильмов, которые не получили наград, легко можно собрать альтернативный пьедестал почета. Например, такой: "золотого медведя" как лучший фильм могли бы получить захваленные критиками корейские "Прошлые жизни", лучшая актерская работа - удививший всех Джесси Айзенберг в "Манодроме", еще какой-нибудь хороший приз - дерзкому "Блэкберри". Все это фильмы, которым "медведей" не досталось, но которые их вполне заслужили.

Причина вторая: раздача "медведей" стала символом защиты ценностей

Много хороших фильмов в конкурсе означает головоломку для жюри. Кому дать награду?! В итоге жюри не стало ломать себе голову, а дало главные призы тем картинам, которые как нельзя лучше иллюстрируют европейскую - берлинальскую! - систему ценностей.

Николя Филибер
Николя ФилиберФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Забирая "золотого медведя" за документальный фильм о плавучем реабилитационном центре для людей с психическими расстройствами, французский режиссер Николя Филибер воскликнул: "Вы что, с ума сошли?" Его можно понять. Скорее всего, в обычный год шансов у этого прекрасного фильма не было бы. Но сейчас, в год, когда на войне фактически в прямом эфире происходит столько зла и несправедливости, раздать "медведей" тем авторам, которые наиболее полно выражают в своих картинах гуманистический месседж, кажется правильным решением.

Важным именно в этом военном году кажется и то, что главные призы главного немецкого кинофестиваля ушли французам - с которыми немцы нещадно воевали целых сто лет, развязав две мировые войны. И в этом - месседж Берлинале Путину и России: у нас есть свои ценности, мы готовы их защищать, мы сделали выводы из трагической истории и ценим мир, которого достигли.

Причина третья: Украине досталось много любви и поддержки

Значки Берлинале
Значки Берлинале в этом году были такимиФото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

В этом поучаствовали как организаторы фестиваля, так и просто зрители - Украина купалась в любви и поддержке. Украинские фильмы не получили значительных наград, однако, не в этом была их задача. Украинские фильмы на Берлинале должны были познакомить европейского зрителя со страной, которая за последний год много раз удивляла мир. Эта задача была выполнена: показы украинского кино собирали полные залы зрителей, профессионалы записали себе в блокноты имена украинских режиссеров.

И хотя это почти невозможно признать как выходцу из Украины, так и из России, война была главной, но не единственной темой фестиваля. Тут показали сотни фильмов не о войне, которые также вызвали большой интерес. Если для украинцев и россиян 24 февраля буквально встали часы, то, как показывает этот фестиваль, остальной мир живет дальше. И все же Берлинский кинофестиваль не стал отводить глаза от войны. При этом ему удалось остаться собой и стать даже более человечным и искренним. Браво, Берлинале! И - спасибо. Вернее - дякую.

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