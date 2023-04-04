Самый красивый Японский сад Германии

Этот Японский сад был заложен в Леверкузене около Кельна в 1912 году рядом со штаб-квартирой химического концерна Bayer.

Японские сады в Германии есть во многих местах - в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире. В общей сложности - около четырех десятков. Один из самых старых и самых красивых находится в городе Леверкузен около Кельна - примерно в пятнадцати километрах от готического Кельнского собора.

Сад расположен в неожиданном месте - посреди промышленной зоны в одном из главных центров химической индустрии Германии. Как и когда появился здесь этот восточноазиатский оазис тишины, гармонии и спокойствия?

Нарциссы, камелия и одна из скульптур в Японском саду Леверкузена Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Карл Дуйсберг и Японский сад

Японский сад в Леверкузене (Japanischer Garten Leverkusen ) - так сказать, корпоративный, фирменный. Был заложен в 1912 году около служебной виллы Карла Дуйсберга (Carl Duisberg, 1861-1935) - тогдашнего генерального директора химической компании-предшественницы нынешнего немецкого концерна Bayer AG.

Имя этого предпринимателя и ученого-химика до сих пор хорошо известно в Германии. Задолго до начала глобализации Дуйсберг, осознав важность международных связей и обмена профессиональным опытом, начал содействовать поездкам молодых немецких специалистов в США. В 1920-х годах бывшие студенты, получившие такую поддержку, основали Общество имени Карла Дуйсберга (Carl Duisberg Gesellschaft).

Карл Дуйсберг. Портрет 1909 года работы Макса Либермана (Max Liebermann) Фото: akg-images/picture alliance

После Второй мировой войны общество возобновило свою деятельность в 1949 году по решению властей новой Федеративной Республики. В 1962 году для размещения стипендиатов в Западной Германии был создан первый Центр Карла Дуйсберга. Сейчас сесть этих центров включает в себя многочисленные общежития и образовательные учреждения для повышения квалификации и изучения немецкого языка в Германии и за рубежом. Однако вернемся в Леверкузен…

В 1926 году Карл Дуйсберг во время кругосветного путешествия побывал в Стране восходящего солнца. Вернувшись домой, решил расширить свой экзотический сад, для чего в Германию были приглашены японские мастера. После завершения работ общая площадь составила 15 тысяч квадратных метров.

Японский сад на фотографии 1920-х годов Фото: Kurt Zarski/dpa/picture alliance

Открыт для всех

По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке.

Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели.

Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам...

Японский сад в Леверкузене. Фотографии

Чайный домик - садовый павильон в центре Японского сада в Леверкузене Фото: DW/Maksim Nelioubin

Цветущая сакура в солнечный весенний день Фото: DW/Maksim Nelioubin

Каменный барельеф из Страны восходящего солнца Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Пруд с дорожкой из камней и крытый мостик около одного из входов в сад Фото: Falkenstein/Bildagentur-online/picture alliance

Черепашка греется на камне, слева - птичье гнездо посреди воды Фото: DW/Maksim Nelioubin

Цветущая сакура над прудом Фото: DW/Maksim Nelioubin

Каменная садовая пагода и цветущая камелия Фото: DW/Maksim Nelioubin

Поляна с желто-красными тюльпанами Фото: DW/Maksim Nelioubin

Деревянные ворота - очень популярный уголок сада для свадебных фотографий Фото: DW/Maksim Nelioubin

Клён дланевидный ранней весной Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Содержание сада финансирует концерн Bayer AG, штаб-квартира которого находится здесь же по соседству - в паре сотен метров. Для свободного доступа общественности был открыт в 1950-х годах. Вход бесплатный.

Парк имени Дуйсберга

Японский сад расположен в западной части Парка имени Карла Дуйсберга (Carl-Duisberg-Park), посреди которого находится семейная усыпальница - Храм Флоры, возведенный на средства этого промышленника в 1921 году. Карл Дуйсберг заранее получил разрешение от тогдашних прусских властей обрести свой вечный покой не на кладбище, а в порядке исключения - в этом необычном и дорогом сердцу месте.