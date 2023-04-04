  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Японский сад в Леверкузене
Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance
ТуризмГермания

Самый красивый Японский сад Германии

Максим Нелюбин

Этот Японский сад был заложен в Леверкузене около Кельна в 1912 году рядом со штаб-квартирой химического концерна Bayer.

https://p.dw.com/p/LR1X

Японские сады в Германии есть во многих местах - в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире. В общей сложности - около четырех десятков. Один из самых старых и самых красивых находится в городе Леверкузен около Кельна - примерно в пятнадцати километрах от готического Кельнского собора.

Сад расположен в неожиданном месте - посреди промышленной зоны в одном из главных центров химической индустрии Германии. Как и когда появился здесь этот восточноазиатский оазис тишины, гармонии и спокойствия?

Японский сад в Леверкузене
Нарциссы, камелия и одна из скульптур в Японском саду ЛеверкузенаФото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Карл Дуйсберг и Японский сад

Японский сад в Леверкузене (Japanischer Garten Leverkusen) - так сказать, корпоративный, фирменный. Был заложен в 1912 году около служебной виллы Карла Дуйсберга (Carl Duisberg, 1861-1935) - тогдашнего генерального директора химической компании-предшественницы нынешнего немецкого концерна Bayer AG.

Имя этого предпринимателя и ученого-химика до сих пор хорошо известно в Германии. Задолго до начала глобализации Дуйсберг, осознав важность международных связей и обмена профессиональным опытом, начал содействовать поездкам молодых немецких специалистов в США. В 1920-х годах бывшие студенты, получившие такую поддержку, основали Общество имени Карла Дуйсберга (Carl Duisberg Gesellschaft).

Карл Дуйсберг
Карл Дуйсберг. Портрет 1909 года работы Макса Либермана (Max Liebermann)Фото: akg-images/picture alliance

После Второй мировой войны общество возобновило свою деятельность в 1949 году по решению властей новой Федеративной Республики. В 1962 году для размещения стипендиатов в Западной Германии был создан первый Центр Карла Дуйсберга. Сейчас сесть этих центров включает в себя многочисленные общежития и образовательные учреждения для повышения квалификации и изучения немецкого языка в Германии и за рубежом. Однако вернемся в Леверкузен…

В 1926 году Карл Дуйсберг во время кругосветного путешествия побывал в Стране восходящего солнца. Вернувшись домой, решил расширить свой экзотический сад, для чего в Германию были приглашены японские мастера. После завершения работ общая площадь составила 15 тысяч квадратных метров.

Японский сад в Леверкузене
Японский сад на фотографии 1920-х годовФото: Kurt Zarski/dpa/picture alliance

Открыт для всех

По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке.

Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели.

Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам...

Японский сад в Леверкузене. Фотографии

Японский сад в Леверкузене
Чайный домик - садовый павильон в центре Японского сада в ЛеверкузенеФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Цветущая сакура в солнечный весенний деньФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Каменный барельеф из Страны восходящего солнцаФото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance
Японский сад в Леверкузене
Пруд с дорожкой из камней и крытый мостик около одного из входов в садФото: Falkenstein/Bildagentur-online/picture alliance
Японский сад в Леверкузене
Черепашка греется на камне, слева - птичье гнездо посреди водыФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Цветущая сакура над прудомФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Каменная садовая пагода и цветущая камелияФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Поляна с желто-красными тюльпанамиФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Деревянные ворота - очень популярный уголок сада для свадебных фотографий Фото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Клён дланевидный ранней веснойФото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Содержание сада финансирует концерн Bayer AG, штаб-квартира которого находится здесь же по соседству - в паре сотен метров. Для свободного доступа общественности был открыт в 1950-х годах. Вход бесплатный.

Парк имени Дуйсберга

Японский сад расположен в западной части Парка имени Карла Дуйсберга (Carl-Duisberg-Park), посреди которого находится семейная усыпальница - Храм Флоры, возведенный на средства этого промышленника в 1921 году. Карл Дуйсберг заранее получил разрешение от тогдашних прусских властей обрести свой вечный покой не на кладбище, а в порядке исключения - в этом необычном и дорогом сердцу месте.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Цветущая сакура

Японская сакура и немецкая вишня - как они цветут в Германии

Японская сакура и немецкая вишня - как они цветут в Германии

Все оттенки розового! Вишневый путеводитель по весенней Германии: от Берлина до Баварских Альп.
Туризм30 марта 2023 г.
Подснежники в

Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Подснежники, камелии, сакура и даже дикие орхидеи - когда они и другие растения цветут в Германии? | 24 фотографии
Туризм31 января 2023 г.
Алльгойские Альпы

По Германии

По Германии

Все публикации рубрики DW "По Германии" - статьи, репортажи, фотографии, интересные факты, полезная информация.
Туризм30 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Взорванная труба газопровода "Северный поток" на дне Балтийского моря

Reuters: В ФРГ возобновили страхование "Северного потока"

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество60 мин. назад
Автомобиль Trabant производства ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Культура19 ч. назад
Карикатура: чиновник пытается "улететь" из Кремля, но он прикован цепью к одной из башен

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Политика20 ч. назад
Василий Крячок за дирижерским пультом

Дирижер из Мариуполя пережил оккупацию и возрождает оркестр

Дирижер из Мариуполя пережил оккупацию и возрождает оркестр

Культура22 ч. назад
Нефтяные станки-качалки в США на фоне заходящего солнца

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

Экономика и бизнес19 ч. назад
Дарья Трепова после задержания, 3 апреля 2023 года

"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

Преступность20 ч. назад
На главную страницу