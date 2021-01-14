По земле, под водой, пешком и с песнями: самые безумные путешествия вокруг света

"Однажды вокруг света", - так называется книга, вышедшая только что в издательстве lonely planet. Она кажется особенно увлекательной именно сейчас, когда почти весь мир заперт в своих странах, городах и квартинах из-за пандемии коронавируса и не то что вокруг света - даже в гости к друзьям пойти не может.

Подзаголовок этой книги звучит так: "Самые безумные путешествия вокруг земного шара". И действительно: безумием выглядит уже первая кругосветка, в которую отправилась в сентябре 1519 года экспедиция Фернана Магеллана. Морские карты и навигационная техника были тогда очень несовершенны. Лоции были буквально усеяны белыми пятнами. Сегодня, например, мы знаем, что пролив, протянувшийся на 570 километров и названный по имени легендарного покорителя морей Магелановым, соединяет Тихий и Атлантический океаны, а Магеллан и его команда не были даже уверены в том, что это пролив, - тем более, что в некоторых местах его ширина составляет меньше трех километров.

Обложка книги "Однажды вокруг света"

Офицеры, считавшие предприятие безнадежным делом, взбунтовались, требуя развернуть корабли и вернуться в Испанию. Одним из участников этого бунта был Хуан Себастьян Элькано. После подавления мятежа его помиловали, и он даже получил командование одним из кораблей экспедиции. Вскоре Магеллан был убит местными жителями, и Хуан Элькано возглавил ее. Его каравелла "Виктория" стала единственным из начинавших плавание пяти кораблей, который благополучно вернулся в Испанию.

То есть строго говоря, именно Хуан Элькано (и еще 17 человек его команды) были первыми, кто совершил кругосветное путешествие, а не Магеллан, погибший от рук туземцев на одном из филлипинских островов и до родины, естественно, не добравшийся. Но слава досталась как раз Магеллану.

Подводная кругосветка

Сегодня, спустя пять веков, кругосветные плавания на кораблях, яхтах, круизных лайнерах давно стали привычным делом (лишь пандемия коронавируса сумела на время их приостановить). Но вот под водой субмарина ВМФ США "Тритон" впервые прошла вокруг света относительно недавно - в 1960 году. Тогда, в разгар холодной войны, когда Советский Союз и Соединенные Штаты наращивали гонку вооружений, американцы решили проверить пределы возможностей своей новой атомной подводной лодки и ее экипажа, которому было дано задание за 56 дней обогнуть земной шар.

"Тритон", оборудованный двумя ядерными реакторами, был тогда самой большой и самой дорогой (109 млн долларов) подлодкой в мире. Экспедиция держалась в строжайшем секрете, и лишь один-единственный раз "Тритон" был замечен - 19-летним филлипинским рыбаком, который чуть не получил разрыв сердца, когда недалеко от его лодки из моря вдруг показался перископ. Было это, кстати, совсем рядом с островом Мактан, на котором был убит Магеллан.

Плавание "Тритона" успешно закончилось у берегов Америки 26 апреля 1960 года. Через неделю планировалось пышное празднование в честь экипажа подлодки, на котором присутствовал бы и президент США Эйзенхауэр, но 1 мая в небе над Свердловском советские ПВО сбили американский шпионский самолет У-2, и после этого президенту, конечно, было не до праздника.

Летающая домохозяйка

Раз уж речь зашла о самолетах, то на них облетали земной шар военные летчики, пилоты-любители, искатели приключений... Самой необычной среди них была домохозяйка из Огайо Джеральдин Мок. Внучка эмигрантов из Германии, она выросла в богатой семье, вышла замуж, родила мужу двух сыновей и дочку, а потом как-то вечером сказала супругу: "Если я и дальше буду сидеть дома, то сойду с ума". И в 1964 году в одиночку отправилась на своем одномоторном самолете Ceccna 180, на котором семья обычно летала в отпуск, в воздушное путешествие вокруг света.

Джерри Мок встречают дома после кругосветного полета

По иронии судьбы буквально в ту же неделю вокруг света отправилась ее конкурентка - другая американка-летчица. Но Джерри, как ее все называли, была опытным пилотом (летать она начала еще в школьном возрасте), да и маршрут ее оказался чуть короче. Правда, по ходу путешествия во время одной из промежуточных посадок ей пришлось неделю ждать хорошей погоды, а в Египте Джерри арестовали на военном аэродроме, где она по ошибке приземлилась, но все же "летающая домохозяйка", как ее называли газеты, оказалась первой.

Динамит, бальные платья и крутые яйца

О женщинах, совершавших кругосветные путешествия в те времена, когда они были отнюдь не безопасным предприятием, авторы книги, рассказывающей о "самые безумных" путешествиях вокруг света, пишут с особым пиететом. В том числе - о немецкой автогонщице Клэреноре Штиннес (Clärenore Stinnes), которая в мае 1927 года отправилась в кругосветное путешествие на обычной по тем временам машине серийного выпуска Adler с мотором всего в 50 лошадиных сил. На сопровождавшем путешественницу грузовичке ехали два механика и шведский кинооператор Карл-Аксель Сёдерстрём, который увековечил этот автопробег, продлившийся, в общей сложности, больше двух лет. В автомобиль сопровождения загрузили запчасти и багаж, в котором были, среди прочего, ящик динамита, сто пачек сигарет, три бальных платья и 178 крутых яиц.

Путешествие началось во Франкфурте-на-Майне - сначала на юг, на Балканы, потом дальше, в Бейрут, Дамаск, Багдад, Тегеран, Москву... Оттуда, по территории европейской России и Сибири - к озеру Байкал, которое Штиннес пересекла по льду, и так далее. В Нью-Йорке путешественницу принимал лично тогдашний президент США Герберт Гувер. Затем океанский лайнер доставил ее в Европу. 24 июня она прибыла в Берлин, став первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие на автомобиле.

Клэреноре Штиннес в дороге. Кадр из фильма "Фройляйн Штиннес едет вокруг света", снятого Сёдерстёмом

Приключения, кстати, на этом не кончились. В кругосветке Клэреноре и ее кинооператор полюбили друг друга. Сёдерстрём был женат, после возвращения развелся, они поженились и жили в поместье в Швеции. У них было трое собственных детей и несколько приемных.

С песнями и плясками вокруг света

Но, на мой взгляд, самым необыкновенным среди множества описанных в книге необыкновенных кругосветных путешествий по земле, по воздуху, по воде и под водой, на кораблях, самолетах, велосипедах (первым тут был в 1886 году англичанин Томас Стивенс), мотоциклах, воздушных шарах, поездах (здесь явным фаворитом авторов является Транссибирская магистраль) и так далее, было путешествие румына Думитру Дана. Вместе со своими тремя земляками, которые, как и он, учились в одном из парижских университетов, он решил обойти земной шар пешком, чтобы заработать 100 тысяч франков, обещанные за это Туристическим клубом Франции, а заодно прославить свою страну и ее культуру.

Томас Стивенс едет вокруг света

Думитру и его товарищи почти два года готовились к путешествию: тренировались, совершая многокилометровые пешие походы, изучали картографию и иностранные языки, учились играть на флейте и аккордеоне, репетировали румынские народные песни и танцы.

Вышли они в путь в национальных одеждах и в традиционных румынских сандалиях. Почти 500 пар таких сандалий износил Дан за шесть лет кругосветки. Деньги в дороге зарабатывались фольклорными концертами.

Кругосветка осталась незаконченной из-за Первой мировой войны. Лишь в 1923 году Дану удалось пройти последний отрезок путешествия до Парижа. Его товарищи до этого триумфа не дожили. Один скончался в Бомбее еще в 1911 году, накурившись опиума, другой сорвался в пропасть год спустя в Южно-Китайских горах, у третьего началась гангрена во время перехода через Аляску и он вскоре умер в больнице... Сам Думитру Дан стал позже профессиональным географом, профессором. И остался легендой - человек, который пересек пять континентов, побывал в 76 странах и 1500 городах мира.

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