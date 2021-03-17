 Исследование: Самые популярные страны для работы | Учеба и работа в Германии | DW | 22.03.2021

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Учеба и карьера

Исследование: Самые популярные страны для работы

Германия остается одной из самых привлекательных стран для трудовых мигрантов. А где мечтают работать сами немцы, и что изменилось из-за пандемии?

Женщина с чемоданом

В рейтинге привлекательности для иностранных специалистов Германия занимает четвертое место после Канады, США и Австралии. А если учитывать только европейские страны, то ФРГ лидирует. Правда, она несколько утратила свою популярность на мировом рынке трудав 2018 году Германия была второй по востребованности страной среди экспатов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG)сетью по поиску сотрудников The Network и онлайн-порталом Stepstone. В конце 2020 года на предмет того, готовы ли они работать за рубежом и в какую страну хотели бы переехать, было опрошено 208 тысяч специалистов из 190 стран - в том числе, около 9 тысяч из Германии. 

Страны, популярные у немцев 

Если еще в 2018 году самым популярным направлением для переезда ради работы у немцев были США, то в 2020 году наиболее притягательной страной для трудовых мигрантов из Германии стала Швейцария. За ней следует Австрия. А США переместились в этом рейтинге на третье место. Четвертая по счету - Канада. Далее - Нидерланды, Великобритания, Швеция, Дания, Испания, Франция. Двумя годами ранее в десятке предпочтений немецких специалистов после лидировавших в ней тогда США были Швейцария, Великобритания, Австралия, Канада, Австрия, Швеция, Франция, Дания, Испания. 

Офисные работники

Но вообще среди респондентов, опрошенных в Германии, лишь 45 процентов заявили о желании эмигрировать из-за работы. Впрочем, готовность специалистов к переезду за границу понизилась не только в ФРГ, но и во всем мире - причем еще до пандемии коронавируса. В 2018 году этот показатель составлял 57 процентов, а в 2014 году - 64 процента. Ну, а в настоящее время представить себе переселение в другую страну могут и вовсе менее половины респондентов.

Авторы исследования объясняют сложившуюся тенденцию отнюдь не только ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, но и всплеском национализма в том числе, в таких странах, как Великобритания и США. В снижении темпов трудовой миграции свою роль играет и то, что самоизоляция открыла многим работодателям глаза на экономические преимущества работы сотрудников в удаленном режиме, и поэтому переезд - вопрос сегодня не столь принципиальный, как раньше. 

В каких странах люди готовы работать 

Впервые за последние восемь лет США больше не лидируют в рейтинге самых привлекательных в мире стран для переезда, сместившись на второе место. А верхнюю строчку на сей раз заняла Канада. На третьем месте - Австралия. Германии досталось четвертое место. Значительная часть списка самых популярных направлений для работы за рубежом представлена азиатскими странами. 

Прежде всего, это Сингапур, Япония и Новая Зеландия. Как выяснилось, не последнюю роль тут сыграла их удаленность от очагов пандемии. В свою очередь, Италия, Франция и Испания, где весной 2020 года зафиксированы высокие показатели COVID-19, утрачивают свою привлекательность среди иностранных специалистов. 

Какие города влекут квалифицированных специалистов 

В рейтинге городов, являющихся точками притяжения для трудовых мигрантов, столица Германии Берлин находится сейчас на четвертом месте, а возглавляет список Лондон - даже несмотря на то, что Великобритания из-за Brexit теряет свою популярность как место работы. За британской столицей следуют Амстердам и Дубай. В десятке самых желанных городов также Абу-Даби, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Барселона, Сидней. 

Впрочем, предпочтения специалистов разнятся в зависимости от уровня их квалификации. Так, для работников по найму с магистерским дипломом и обладателей ученой степени первое место в рейтинге привлекательности занимает Лондон, а второе - Берлин. В то же время Мюнхен оказался на 26-м месте (в 2018 году у него было 23-е место), а Гамбург - на 35-м (двумя годами ранее он был на 32-м). 

Как не проиграть в борьбе за таланты 

В целом немцы меньше, чем выходцы из других стран, стремятся работать за рубежом. В то же время немецкие специалисты готовы трудиться в зарубежных компаниях удаленно, продолжая жить в Германии. Как показал опрос, таковых примерно половина от общего числа респондентов. Иными словами, удаленка сегодня становится все более нормальным явлением. 

Берлин

Берлин - четвертый по популярности город

По мнению авторов исследования, развитие "виртуальной мобильности" сулит серьезные перспективы - в частности, позволит открывать новые таланты, создавать полноценную систему работы с ними и обеспечивать многообразие на рынке труда. Как отмечает эксперт в сфере управления персоналом из BCG Райнер Штрак (Rainer Strack), с одной стороны, пандемия коронавируса катапультировала нас на десятилетие вперед. С другой - в глобальной борьбе за таланты и интеллектуальный капитал однозначно будут проигравшие. 

И чтобы в их числе не оказалась Германия, ей необходимо больше работать над своим имиджем работодателя, привлекательного для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, считают эксперты. В частности, важно определиться, таланты из каких сфер требуются Германии, и в зависимости от этого выявлять, привлекать и удерживать таких специалистов в стране, подчеркивает Райнер Штрак. 

Кто хочет работать в немецких фирмах 

Как показало исследование, в настоящее время больше всего специалистов, для которых самой привлекательной страной-работодателем является Германияпроживает в Косово. На втором месте - Австрия. На третьем месте - Албания. Далее следуют Венгрия, Болгария, Турция, Румыния, Сербия, Польша, Латвия. 

Причем свыше половины респондентов с энтузиазмом относятся к работе на немецкую компанию, оставаясь у себя на родине. Благо, во многих профессиях современные возможности это позволяют. 

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    Куда обращаться

    Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом для работы в Германии, можно на сайте www.anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder. Здесь же размещены и адреса ведомств, которые рассматривают документы. Получить информацию можно и в службах, о которых мы рассказывали в статье "Признание квалификации в Германии: кто окажет первую помощь": https://p.dw.com/p/3Bjn6

    Автор: Татьяна Вайнман


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