Самые красивые малые города Германии
Портал Travelcircus опубликовал рейтинг популярности малых городов Германии среди туристов 2023 года. Список составляется на основе статистики публикаций фотографий в Инстаграм.
1. Город Фюссен (Füssen) около замка Нойшванштайн, Бавария.
2. Винтерберг (Winterberg) - популярный зимний курорт, Северный Рейн - Вестфалия.
3. Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber) на Романтической дороге, Бавария.
4. Кюлунгсборн (Kühlungsborn) - курорт на Балтийском море, Мекленбург - Передняя Померания.
5. Кохем (Cochem) на Мозеле, Рейнланд-Пфальц.
6. Хайлигенхафен (Heiligenhafen) - курорт на Балтийском море, Шлезвиг-Гольштейн.
7. Кронах (Kronach) - город в Верхней Франконии, Бавария.
8. Мерсбург (Meersburg) - город на Боденском озере, Баден-Вюртемберг.
9. Моншау (Monschau) - фахверковый город в Айфеле, Северный Рейн - Вестфалия.
10. Бад-Тёльц (Bad Tölz) - курорт на реке Изар недалко от Мюнхена, Бавария.
11. Бургхаузен (Burghausen) - город, в котором находится самая длинная средневековая крепость Европы. Расположен на границе с Австрией в Баварии.
12. Айхштетт (Eichstätt) - самый маленький университетский город Европы, Бавария.
13. Мильтенберг (Miltenberg) - город на реке Майн в регионе Нижняя Франкония, Бавария.
14. Нёрдлинген (Nördlingen) - один из трех немецких городов вместе с Ротенбургом-на-Таубере и Динкельсбюлем, в которых полностью сохранились средневековые стены. Регион Швабия, Бавария.
15. Динкельсбюль (Dinkelsbühl) - один из самых красивых городов на Романтической дороге, Бавария.
16. Бад-Дюркхайм (Bad Dürkheim) - винодельческий город, известный своим народным праздником - Колбасным рынком. Расположен в регионе Пфальц в земле Рейнланд-Пфальц.
17. Зигмаринген (Sigmaringen) - бывшая столица княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген (1623-1849), Баден-Вюртемберг.
18. Дингольфинг (Dingolfing) - средневековый город на реке Изар, Бавария.
19. Донаувёрт (Donauwörth) - город на месте впадения в Дунай четырех небольших рек. Расположен в регионе Швабия, Бавария.
20. Майен (Mayen) - город в регионе Айфель, Рейнланд-Пфальц.