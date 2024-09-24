Самолет РФ трижды за день нарушил воздушные границы Японии

Поднятые для перехвата японские истребители дали по нарушителю Ил-38 предупредительный залп сигнальными ракетами, применив такую меру впервые за более 60 лет, пишет WSJ. Токио выразил Москве решительный протест.

Японские истребители F-15 и F-35 в понедельник, 23 сентября, выпустили предупредительные ракеты по российскому военному разведывательному самолету, нарушившему воздушное пространство Японии, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что этот инцидент стал первым с 1958 года случаем предупредительных залпов со стороны сил японской обороны.

По сообщению генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, российский патрульный самолет Ил-38 трижды вторгался в воздушное пространство Японии 23 сентября между 13.00 и 16.00 по местному времени, пролетая над водами острова Ребун на севере Японский архипелага.

Ёсимаса Хаяси добавил, что Япония выразила России "крайне решительный протест" в связи с этим нарушением. Как отмечает WSJ, японские ВВС дважды передавали российскому самолету предупреждения и требования покинуть их пространство и выпустили сигнальные ракеты только после третьего предупреждения. Министерство обороны РФ на просьбу издания прокомментировать ситуацию не отреагировало.

Случаи нарушения границ Японии участились

В последние годы российские военные все чаще действуют на территории Японии, участвуя в совместных учениях с китайскими военными, в то время как обе страны укрепляют связи против Запада и его союзников, отмечает WSJ.

Так, в прошедшие выходные состоялся очередной этап российско-китайских учений "Север - Взаимодействие 2024" при участии военных кораблей в Охотском и Японском морях в воздушном пространстве над ними, "чтобы отразить атаку условного противника с воздуха, воды и под водой", передает издание данные РИА "Новости". Ранее в сентябре оба флота уже проводили подобные учения, названные президентом РФ Владимиром Путиным "необходимыми для противодействия США в Тихом океане".

По данным японского правительства, со времен СССР российские военные самолеты были наиболее частыми нарушителями воздушного пространства Японии - из 48 нарушений воздушного пространства 44 были совершены Советским Союзом или Россией.