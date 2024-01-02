Самолет ВКС РФ уронил боеприпас на российское село

Ракета с российского самолета упала на село Петропавловка в Воронежской области. Разрушено несколько домов, десятки жителей села эвакуировали.

Во время массированного обстрела Украины утром во вторник, 2 января над Воронежской областью произошел "аварийный сход боеприпаса" с самолета Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Информацию подтвердили также в Минобороны РФ.

Ракета упала на село Петропавловка Острогожского района. Пострадавших нет, заявил Гусев. Однако, по его словам, есть разрушения в семи домовладениях. "Могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции", - написал губернатор.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с последствиями падения снаряда на село. На кадрах видна глубокая воронка, несколько строений сильно повреждены, пробиты крыши. По заявлению местных властей, была также повреждена система электро-, газо- и теплоснабжения.

Александр Гусев указал, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, в том числе в соседние населенные пункты.

Россия нанесла воздушные удары по Украине

2 января Россия нанесла ракетные удары по Киеву и Киевской области, а также по Харькову. Как сообщается в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, в результате атак погибли четыре человека, еще не менее 92 ранены.

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