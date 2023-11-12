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Саммит в Эр-Рияде осудил действия Израиля в секторе Газа

Марина Барановская
12 ноября 2023 г.

Лидеры арабских и мусульманских стран на саммите в Саудовской Аравии возложили на Израиль ответственность за обострение конфликта в секторе Газа и потребовали создать "независимое государство Палестина".

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Участники саммита в Саудовской Аравии
Участники саммита в Саудовской АравииФото: WANA NEWS AGENCY/REUTERS

Участники завершившегося в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде совместного саммита лидеров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли в воскресенье, 12 ноября, совместную декларацию, в которой возложили на Израиль ответственность за "продолжение и обострение конфликта" в секторе Газа, назвав происходящее "результатом нарушения прав палестинского народа" и обвинив Израиль в "систематической агрессивной политике и практике оккупации".

Они отказались называть военную операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа самообороной, потребовали "прекратить блокаду Газы" и ввести в регион "арабские, исламские и международные конвои с гуманитарной помощью, включая продовольствие, медикаменты и топливо".

Совет Безопасности ООН, по мнению участников саммита, должен немедленно принять резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа, которые исламские и арабские лидеры расценили как "военные преступления", а прокурор Международного уголовного суда - начать по ним расследование.

Участники саммита потребовали создать "суверенное государство Палестина"

Кроме того, участники саммита потребовали создать "независимое и полностью суверенное палестинское государство" в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В декларации отвергаются "любые предложения, которые закрепляют отделение Газы от Западного берега реки Иордан, включая Восточный Иерусалим". "Любой будущий подход к Газе должен осуществляться в рамках работы над всеобъемлющим решением, обеспечивающим единство Газы и Западного берега реки Иордан в составе палестинского государства", - говорится в тексте резолюции.

На саммит, который организовал наследный принц Садовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, прибыли десятки лидеров арабских и мусульманских стран, в том числе президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Сирии Башар Асад.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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www.spa.gov.sa