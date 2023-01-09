Саммит Украина - Евросоюз в феврале пройдет в Киеве

На 320-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 9 января (время московское).

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НАТО и Евросоюз расширяют сотрудничество на фоне российского вторжения в Украину. "Поскольку те угрозы безопасности и вызовы, с которыми мы столкнулись, становятся все более масштабными, мы выводим наше партнерство на новый уровень", - цитирует агентство AFP строки из совместного заявления, которое 10 января планируют подписать в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Совета ЕС Шарль Мишель. НАТО и ЕС намерены более тщательно согласовывать свои действия в "растущей геостратегической конкуренции" с Россией и Китаем, в деле защиты критической инфраструктуры, а также теснее сотрудничать в освоении космоса, борьбе с изменениями климата и в противодействии "манипуляциям с информацией и вмешательствам из-за рубежа", говорится в документе.

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В Оренбургской области сгорел палаточный лагерь мобилизованных, сообщает издание "7×7" . Пожар произошел утром 9 января в учебной части в Нижней Павловке. Дежурная пожарная машина оказалась без давления, из-за чего военным пришлось ждать городских спасателей, рассказал один из мобилизованных. По его словам, виновниками пожара стали пьяные офицеры. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

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Угроза вторжения в Украину с территории Беларуси остается низкой, заявил командующий Киевской группировкой украинской армии Александр Павлюк. По его словам, одна из причин заключается в том, что старая техника, которую Россия везет в Беларусь, нуждается в ремонте. "По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из России для обучения личного состава противника, - снято с длительного хранения. Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства", - объяснил Павлюк.

Минобороны Украины: Российские силы начали новый мощный штурм Соледара

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Российские силы начали новый мощный штурм Соледара, сообщила официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр. "После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительные штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм", - написала Маляр. По ее словам, для атаки задействовано большое количество штурмовых групп, "сформированных из лучших резервов вагнеровцев". "Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - сообщила Маляр.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве "организаторов российской фабрики троллей". "Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывали военные преступления российских оккупантов. Установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали Telegram-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки - российского блогера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков", - говорится в сообщении СБУ. По данным спецслужб, "фабрику троллей" в Киевской области организовали двое местных жителей.

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Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По словам одного из собеседников, Лондон может передать около 10 танков. Сам по себе этот шаг не сильно изменит расклад сил на поле боя, но будет иметь огромное значение, поскольку может побудить других союзников сделать то же самое, рассказал Sky News украинский источник. "Это будет хороший прецедент для демонстрации другим - в первую очередь Германии с их Leopard и США с Abrams", - сказал собеседник телеканала.

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Завербованные для участия в войне заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии, но процедура помилования была гостайной, заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, близкие заключенных рассказали, что у последних есть все документы, подтверждающие их освобождение, в том числе указы о помиловании, которые закрыты из-за гостайны, утверждает Меркачева. Ранее в Кремле не стало подтверждать или опровергать заявления владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что завербованные заключенные были помилованы.

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Швеция, председательствующая в ЕС с 1 января 2023 года, пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть, введенного ЕС и "большой семеркой", передает корреспондент DW из Брюсселя.

Евросоюз намерен согласовать с G7 десятый пакет санкций против России

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Евросоюз намерен согласовать с G7 десятый пакет санкций против России. Об этом, как передает корреспондент DW, сообщил на встрече с журналистами в Брюсселе постпред Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон. Он отметил, что принимать штрафные меры в отношении России с каждым новым пакетом становится все сложнее. "Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь повлияет на Россию больше, чем на некоторые страны, входящие в ЕС", - пояснил дипломат. При этом о сроках принятия новых штрафных мер говорить пока рано, указал он.

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В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками снарядов, за ее жизнь борются врачи.

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Журналисты CNN, Reuters и финской Yle посетили Краматорск, где, по утверждению министерства обороны России, в результате "операции возмездия" были убиты 600 украинских военных. "В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, в общежитии номер 47 - более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", - заявил на прошлой неделе официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Сотрудники изданий сомневаются, что российские войска действительно причинили такой ущерб. Репортеры не обнаружили признаков прямых попаданий по зданиям, о которых говорило Минобороны, но нашли воронки рядом с учебными корпусами, где, как утверждают в ведомстве, находились украинские военные. Фото воронок опубликовал репортер финской телерадиокомпании YLE Антти Куронен. Сами здания, по оценке журналистов Reuters, не выглядели как объекты, где размещались военные, кроме того, там не обнаружилось следов крови или других признаков гибели или ранения людей.

Саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве

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Саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве - это официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция, сообщает корреспондент DW из Брюсселя. Ранее была подтверждена дата предстоящего саммита - 3 февраля.

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В международном аэропорту Сеула уже несколько месяцев живут пятеро россиян, уехавших в Южную Корею из-за мобилизации и попросившие власти страны о политическом убежище, пишет местное издание The Korea Times . Среди живущих в зале ожидания - студент из Бурятии, уроженцы Красноярска и Нальчика, и еще два человека. Власти Южной Кореи отказались предоставлять мужчинам убежище, и теперь они через суд просят Минюст пересмотреть решение. В ведомстве заявили, что уклонение от призыва в армию не является причиной для предоставления статуса беженца в Южной Корее.

Грузия отказалась передать Украине комплексы "Бук"

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Украина просила Грузию передать ей комплексы "Бук", которые Киев в 2008 году отправил в Грузию во время войны с Россией. Об этом в своей статье рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. Украина также просила Грузию передать ей противотанковые комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. Вашингтон был согласен на это и даже предложил заменить комплексы на более новые, пишет Касьянов. Грузия отказалась оказывать Украине военную помощь.

"Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", - подчеркивает Касьянов.

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В результате российского обстрела рынка в Шевченково в Харьковской области, по уточненным данным, погибли две женщины, еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил глава региона Олег Синегубов. Ранее было известно о гибели одного человека - 60-летней женщины.

Хроника событий 9 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 января 14.00 - 23.59 >>>

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