Саммит стран ЕС и ЦА состоится в Узбекистане в апреле

Евросоюз на саммите стран ЕС и Центральной Азии будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Первый формальный саммит стран Евросоюза и Центральной Азии пройдет в Узбекистане в апреле 2024 года. Об этом сообщил на инвестиционном форуме в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас во вторник, 30 января.

Как передает корреспондентка DW в Брюсселе, Евросоюз на нем будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель.

В рамках подготовки этого саммита министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии 23 октября 2023 года впервые встретились с представителями всех 27 стран Европейского Союза одновременно.

Евросоюз "готов предложить странам Центральной Азии партнерство, чтобы превратить глобальные вызовы в совместные возможности", заявил тогда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он подчеркнул стремление европейцев углублять стратегическое сотрудничество со странами Центральной Азии, чтобы "вывести его на новый уровень". По словам Борреля, Брюссель готов оказывать постоянную поддержку реформам в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Инвестиции ЕС в Транскаспийский транспортный коридор

29 января 2024 года вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на инвестиционном форуме в Брюсселе объявил об обязательстве Европейского Союза инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский транспортный коридор.

"Присутствующие сегодня международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро инвестиций для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере 1,5 миллиарда евро, а также дополнительные средства в рамках открытой архитектуры инвестиционных гарантий Еврокомиссии", - указал Домбровскис.

В Еврокомиссии уточнили, что обязательства в размере 10 млрд евро - это текущие и запланированные инвестиции. ЕК рассчитывает мобилизовать эту сумму в краткосрочной перспективе для устойчивого развития транспорта в Центральной Азии.

В этот же день, 29 января, в Брюсселе Европейский инвестиционный банк подписал меморандумы о взаимопонимании на общую сумму 1,47 млрд евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также с Банком развития Казахстана. В ЕС подчеркивают, что эти займы станут возможны благодаря гарантиям, предоставленным Еврокомиссией.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития подписал с Казахстаном меморандум о взаимопонимании с инвестиционным портфелем в 1,5 млрд евро на уже готовящиеся проекты для развития транспортного сообщения в Центрально-Азиатском регионе.

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