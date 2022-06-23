Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

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На саммите ЕС принято решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в организацию.
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза решили предоставить Украине и Молдове европейскую перспективу и признать их странами-кандидатами на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.
"Это исторический момент. Он ознаменовал собой важный шаг на пути в ЕС ", написал он в своем микроблоге в Twitter.
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