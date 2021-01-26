 Немец потратил полмиллиона евро на детский конструктор | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.01.2021

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Культура и стиль жизни

Немец потратил полмиллиона евро на детский конструктор

Эта история удивительна. Оливер Шаффер создает диорамы из фигурок и деталей конструктора Playmobil. А началось все с цирка, который уже успел побывать даже в Лувре.

Playmobil Sammlung Diorama Oliver Schaffer

Пожалуй, не будет преувеличением, сказать, что нет в Германии такого ребенка, у которого не было бы фигурок Playmobil. Много в стране и коллекционеров игровых наборов и конструкторов, в том числе этой марки. Впрочем, что только немцы ни коллекционируют: и кукол Барби, и грамофоны, и пуговицы... Но история Оливера Шаффера (Oliver Schaffer) - особенная. Он является обладателем самой большой коллекции Playmobil в мире. Оливер - художник, который создает диорамы из фигурок и наборов конструкторов Playmobil. Ему 42 года. В 2021 году он отмечает 20-летний юбилей своего "выставочного" увлечения конструктором Playmobil. Лучшие немецкие музеи приглашают его к себе, чтобы предоставить площадку для него необычных выставок. Но пусть Оливер сам расскажет о том, как он стал востребованным в такой специфической области.

DW: Оливер, как давно ты собираешь свою коллекцию?

Оливер Шаффер: Мне было три года, когда я получил в подарок на Рождество свой первый Playmobil: фигурки отдельных животных, фургончик и зоопарк. Ребенком я мечтал стать директором цирка. Потом захотел стать преподавателем танцев, и я им стал в итоге. Какое-то время я выступал в мюзиклах, потом работал в бюро по отборе артистов для шоу на круизных морских лайнерах. А теперь я устраиваю выставки.

- Речь идет о 8-10 выставках в год, как я понимаю.

- Да, до пандемии было именно так. Сейчас, конечно, меньше. Но это стало моей полноценной работой. Ничем другим в профессиональном плане я сейчас больше не занимаюсь. На подготовку выставки, в среднем, уходят два года: от разработки концепции, подготовки флаеров и до создания диорам.

Миллион деталей

- И сколько времени уходит на то, чтобы собрать такую диораму?

- Это кульминация всего процесса, генеральная проба. Я приезжаю на место за три недели до открытия - с багажом от 80 до 100 коробок; и приступаю к работе. От десяти дней до двух недель собираю ландшафты - с девяти утра до девяти вечера.

- Сто коробок... А где ты хранишь все свои экспонаты?

- Они больше не хранятся у меня дома, так как их стало слишком много. Дома у меня есть два помещения: шоу-рум и мастерская, но остальное - это свободная от Playmobil пространство. Вы не найдете ни одной детали. Для хранения всей коллекции, а это более миллиона отдельных деталей и более 300 тысяч фигурок, я арендовал складские помещения в городе Киле. В Гамбурге, где я сейчас живу, слишком высокие цены. Сейчас на 200 квадратных метрах у меня стоят примерно 600 боксов объемом 130 литров каждый. Все фигуры и детали тщательно отсортированы по темам.

Оливер Шаффер

Оливер за работой: на создание диорам для одной экспозиции уходит от 10 до 14 дней

Как цирк попал в Лувр

- И все это ты собирал с трехлетнего возраста?

- В детстве я обожал играть в "Цирк Оливера", но потом я благополучно забыл про Playmobil, уехал учиться в Гамбург, и весь конструктор оказался в 15-ти коробках на чердаке. И вот в период работы в мюзикле мне позвонили из Playmobil (баварская фирма Geobra Brandstätter с 1974 года делает пластмассовых человечков. - Ред.) и сказали: "У вас же есть коллекция. Вы прислали нам фотографию своего цирка, когда были ребенком. Мы бы хотели пригласить вас принять участие в нашей выставке в Шпейере". На тот момент я вообще не был уверен, что игрушки еще сохранились у родителей. Съездил в Киль и обнаружил, что всё на месте. Сначала было как-то странно: я - взрослый мужчина и показываю свои детские игрушки. Но в Шпейере я познакомился с другими коллекционерами. Дальше - больше. Меня пригласили на очередной юбилей фирмы во Францию. Я не сразу обрадовался этой идее, все-таки у меня была работа и я уже давно забыл про Playmobil, но выставка организовывалась в Музее декоративного искусства в Лувре. Разве я мог отказаться?! Мой цирк - в самом центре Парижа! Мы стояли с отцом и смотрели через стекло на него. По щекам отца текли слезы. Он тоже не мог даже подумать о том, что его подарок на Рождество окажется спустя годы в музее.

Коллекция Оливера Шаффера

Сегодня "Цирк Оливера" - гигантский проект

Полмиллиона евро - на игрушки

- А теперь вы - амбассадор бренда. И по вашему желанию могут теперь сделать любую фигуру?

-  Нет (смеется). Я придумываю композиции из того, что есть в коллекциях. Подхожу творчески: из магазина делаю центр космических исследований, перекрашивая его в другие цвета, но очень аккуратно. Некоторые распиливают наборы, мастерят дополнительные детали из дерева, но я стараюсь сохранить оригиналы. Приходится экспериментировать. Я люблю дополнять коллекции. Например, первой игрушкой, которую я приобрел уже во взрослом возрасте, стал туалет, вернее, 6 мобильных туалетных кабинок DIXI от Playmobil. Я поставил их в своем цирке. Ребенком я очень любил ходить на цирковые представления, но таких обществеенных туалетов тогда не было, этого очень не хватало.

- А на ваших выставках тоже, как и во многих музеях, нельзя трогать экспонаты руками?

- Диорамы нельзя, но на выставках всегда есть столы с наборами, в которые дети могут играть. Они, как правило, минут двадцать смотрят экспозицию, а потом еще два часа играют. И это здорово! На моих выставках побывало уже около пяти миллионов посетителей. Половина из них - дети.

- А вам эти наборы дарят?

- Это было бы классно, но на самом деле я сам покупаю материал для своих экспозиций. 98 процентов я купил на свои деньги. Полмиллиона евро я уже точно инвестировал в свою коллекцию.

- Дети, наверняка, в восторге, когда узнают, чем вы занимаетесь, а как реагируют взрослые?

- Сначала с иронией, но когда узнают, насколько я востребован, какая за всем этим стоит работа, начинают относиться с уважением.

- А любимая фигурка у вас есть?

- Это все равно, что если бы у меня было много детей, и вы бы спросили, кто самый любимый... Но с детства я очень люблю цирк и неравнодушен к клоунам. У меня есть все фигурки-клоуны за всю историю существования Playmobil.

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    Знакомьтесь!

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    Миллион деталей

    Пока вы любуетесь, приведем несколько цифр. У Оливера в коллекции более 300 тысяч фигурок и более миллиона отдельных деталей. Все это умещается примерно в шестистах боксах, которые хранятся на складе в Киле. Площадь склада - 200 квадратных метров. На наборы Playmobil Оливер, по его подсчетам, потратил, в общей сложности, более полумиллиона евро. На фото: чаепитие в парке-лабиринте в Стране чудес.

  • Выставка Оливера Шаффера PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Выставки по всей Германии

    Немецкий художник любит бывать на своих выставках инкогнито и наблюдать за реакцией посетителей. От родителей он часто получает отзывы, в которых они пишут о том, как ребенок после посещения музея неделями строил из своих наборов новые тематические ландшафты. Оливер своими работами показывает, что фантазии нет предела. На фото: выставка во дворце-резиденции Альтенбург.

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    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Оливер за работой

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  • Playmobil Sammlung Diorama Oliver Schaffer

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Для России - царский дворец

    Для одной из выставок, рассказывающей историю нашей планеты, Оливер "построил" карту мира. Понятно, что существенную часть суши на ней занимает самое большое по площади государство - Россия. Там художник еще никогда не бывал, но он точно знал, что будет олицетворять Россию в его экспозиции, - вот такой царский дворец!

    Автор: Марина Борисова


Контекст

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