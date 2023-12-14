Самая длинная ночь года - какой она будет в Германии?
Приближается день зимнего солнцестояния - 22 декабря. Чем длиннее становятся ночи, тем теплее и ярче святят рождественские огни.
Рождественские звезды, гирлянды, много света и огней... Посмотрим, как сейчас выглядит Германия, начав на рождественском рынке в Ульме в земле Баден-Вюртемберг.
Христос родился! Рождественская сцена около Магдебургского собора. Такие инсталляция, гирлянды для которых насчитывают 1,2 миллиона светодиодов, установлены по всей столице земли Саксония-Анхальт.
Необычный подарок жителям общины Фарбинде в Мекленбурге - Передней Померании уже несколько лет делают местные фирмы по аренде строительных лесов - собирают 18-метровый светящийся рождественский храм.
Рождественские звезды такой особой формы называют звездами гернгутеров. Это религиозное братство возникло в XVIII веке в Саксонии. Фотография dpa сделана в бранденбургской общине Грюнхайде.
На рождественском рынке в Дуйсбурге в Рурской области (Северный Рейн - Вестфалия), можно не только купить подарки, перекусить, выпить глинтвейн или какой-нибудь безалкогольный пунш, но и прокатиться на аттракционах.
В Пальмовом саду во Франкфурте-на-Майне в Гессене уже более десяти лет устраивают зимний праздник света - "Winterlichter". В 2023 году на прогулочном маршруте установлено более двадцати инсталляций.
Кружева из десятков гирлянд и многих тысяч лампочек на рождественском рынке Курфюрста Августа Сильного (Augustusmarkt) в столице Саксонии Дрездене.
Как нетрудно догадаться, увидев медведя, пришло время заглянуть в столицу Германии Берлин. Конкретно этот светящийся берлинский мишка приветствует посетителей рынка на площади Брайтшайдплац.
Одна из самых больших рождественских елок Берлина находится около Рейхстага. В 2023 году сюда привезли 27-метровую ель из региона Гарц. Рядом около здания Ведомства федерального канцлера в этом году установлена 17,5-метровая ель из земли Бранденбург.
Далее посмотрим, как украшают свои дома некоторые жители Германии. Этот находится в нижнесаксонском городе Дельменхорст. Каждый вечер в декабре здесь зажигается 60 тысяч лампочек.
"Рождественский дом" в гессенской общине Анаталь со своей собственной будкой для глинтвейна, работающей в выходные. Для создания этой праздничной иллюминации хозяева использовали 100 тысяч светодиодных лампочек.
Завершим в Гамбурге, где фермеры из соседнего Штормарна провели парад на тракторах, чтобы доставить чек на 50 тысяч евро и разные подарки на несколько тысяч евро для детского онкологического отделения Университетской клинки.