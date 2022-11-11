Салливан: США сделают все для укрепления позиций Украины

На 262-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 12 ноября (время московское).

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США будут и впредь прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела вооружения для участия в боевых действиях, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась", - сказал он журналистам на борту президентского самолета, направляясь вместе с Джо Байденом на саммиты США-АСЕАН и G20.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине новой партии вооружений на сумму 400 млн долларов. В нее войдут ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

Как отмечается в пресс-релизе Пентагона, новый пакет помощи США Украине - уже 25-й с августа 2021 года. Всего с начала правления Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более 19,3 млрд долларов.

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Российские военные "полностью уничтожили" энергетическую систему Херсона. Об этом в эфире телеканала "Суспильный" заявил исполнительный директор ДТЭК (крупнейшего частного инвестора энергоотрасли Украины. - Ред.) Дмитрия Сахарук. Он напомнил, что после деоккупации Киевской области восстановление энергосистемы заняло 30 дней. Столько же, по его словам, вероятнее всего, будут продолжаться работы на деоккупированной части территории Херсонской области.

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12 ноября Украину вновь ожидают плановые отключения электроэнергии. Эти меры коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. "В других областях Украины отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" , опубликованном в Telegram.

Бэнкси опубликовал в Instagram рисунок на руинах в Бородянке

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Известный британский анонимный стрит-арт-художник, подписывающийся псевдонимом Бэнкси, опубликовал в Instagram снимки разрушенной многоэтажки в Бородянке в Киевской области и своего рисунка на стене этого дома. На рисунке изображена выполняющая упражнение гимнастка.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе проверки двух ядерных объектов в Харькове не выявили признаков радиоактивного выброса, повышенного уровня радиации или утечки ядерного материала. Спецмиссия МАГАТЭ с 8 по 10 ноября обследовала Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) и пункт захоронения радиоактивных отходов "Радон". "Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного исследовательскому центру, впечатляют - и даже больше, чем ожидалось, - прокомментировал итоги проверки харьковского института гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Масштабы и интенсивность непрекращающихся атак на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности".

Канцлер ФРГ Шольц: Мира под диктовку Кремля не будет

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает на данный момент невозможным прекращение войны в Украине дипломатическим путем. "Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и стал возможным мир", - сказал Шольц в пятницу вечером во время подиумной дискуссии "RND vor Ort" , организованной медийной группой Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в Лейпциге. Но "смертоносной войной против Украины Путин воспрепятствовал любому дипломатическому сближению", подчеркнул политик. Глава правительства Германии выступил против прекращения огня на условиях России и заявил, что руководство в Кремле должно понять: идея такого мира ни к чему не приведет. "Мира под диктовку не будет", - подчеркнул Шольц.

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Площадь освобожденной от оккупации территории на юге Украины по состоянию на вечер 11 ноября составляет более 3000 квадратных километров. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, командованию известно о нахождении на некоторых территориях подразделений войск РФ, которые "пытаются наверняка создать диверсионные меры". "Работа в этом направлении продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий, хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это - более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", - указала Гуменюк.

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Обрушение Антоновского моста 11 ноября произошло в результате удара ракетой HIMARS по колонне с боеприпасами, заявил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он не исключил, что ракетный удар привел к детонации взрывчатки, заложенной, чтобы подорвать мост после ухода ВС РФ на другой берег Днепра.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера Эмманюэля Макрона за запись в Twitter, посвященную освобождению Херсона. "Мы продолжим этот путь до тех пор, пока флаги Украины не будут развеваться над всеми украинскими городами и селами", - подчеркнул Зеленский в Twitter.

Президент Франции Макрон приветствовал возвращение Херсона в состав Украины

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"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. "Франция будет поддерживать украинский народ", - добавил он. Украина вернула себе контроль над Херсоном 11 ноября, и в город зашли украинские части. Главное управление разведки министерства обороны Украины призвало российских военнослужащих, остающихся в Херсоне, сдаваться в плен. В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город - "практически под контролем ВС Украины, осталась зачистка".

Хроника событий 11 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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