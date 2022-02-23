 Сайты украинских министерств, СБУ и Рады подверглись кибератаке | Новости из Германии об Украине | DW | 23.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Сайты украинских министерств, СБУ и Рады подверглись кибератаке

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", Путин распорядился ввести туда войска. Эти решения вызвали резкое осуждение в мире. DW следит за событиями среды, 23 февраля.

Кибератака

Россия признала независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Как заявил президент РФ Владимир Путин - в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточена мощная группировка российских войск. В этой связи на Западе опасаются разрастания военного конфликта. Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания и США приняли решение о новых санкциях в отношении России. DW следит за развитием событий среды, 23 февраля.

ЕС ввел санкции за признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

++19.09++

Совет Евросоюза окончательно утвердил пакет санкций за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе. Правительства всех 27 стран организации 23 февраля дали добро на ограничительные меры. Принятый пакет, в частности, включает персональные санкции. В список попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", - всего 351 человек. Кроме них, там оказались еще 27 физических и юридических лиц. В санкционном списке оказались и банки, финансирующие военную деятельность России в Донбассе. 

ЕС проведет экстренный саммит по Украине

++18.38++

Глава Евросовета Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель

На фоне эскалации конфликта России и Украины глава Евросовета Шарль Мишель собирает экстренное заседание глав государств и правительств стран ЕС. Оно должно состояться в Брюсселе 24 февраля.  

Сайты украинских министерств, СБУ, Рады подверглись кибератаке  

++18.15++ 

Как сообщает украинское информагентство Unian, 23 февраля после 15.00 по киевскому времени подверглись кибератакам сайты ряда украинских министерств, Верховной рады, СБУ и других структур. На момент публикации не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Возникают трудности при переходе на сайт Министерства обороны Украины. Не открывается сайт Службы безопасности Украины и сайт Верховной рады.

Зеленский потребовал гарантий безопасности

++17.49++ 

Президенты Польши, Украины и Литвы (слева направо) - Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

Президенты Польши, Украины и Литвы (слева направо) - Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

На фоне угрозы вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский в очередной раз потребовал гарантий безопасности. "Украине необходимы гарантии безопасности. Четкие, конкретные и сейчас", - заявил Зеленский после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве. Как отметил Зеленский, Россия должна быть одной из тех стран, которые дают четкие гарантии безопасности. Он также подчеркнул, "что будущее европейской безопасности решается прямо сейчас" в Украине.  

Германия готовится к потоку беженцев из Украины

 ++17.16++ 

Германия готовится к возможному потоку беженцев из Украины в случае военного вторжения России, заявил 23 февраля официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilan Kahl). Отвечая на вопрос о том, может ли Германия стать страной, куда хлынет поток беженцев из Украины, в случае широкомасштабного вторжения со стороны РФ, Каль ответил, что с точки зрения правительства ФРГ оценить это всерьез пока невозможно. "Но, конечно, мы готовы к возможным сценариям, и мы обсуждаем с федеральными землями вопрос о том, каковы их возможности для принятия беженцев".

Ранее, 21 февраля министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что "Германия готовится прежде всего оказать гуманитарную помощь соседним с Украиной странам. "Если беженцы прибудут и в нашу страну, то и им, конечно, тоже", сказала она.

ЕК: Решение Германии приостановить ввод в строй газопровода СП-2 не повлияет на цены на газ в ЕС

++16.31++

Маргрете Вестагер

Маргрете Вестагер

Решение Германии на неопределенный срок приостановить ввод в строй газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) не повлияет на цены на газ в ЕС. Уверенность в этом выразила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер. "Это не может оказать никакого влияния на цены на газ", - отметила Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе. "Мы полностью поддерживаем власти Германии", - добавила она.

++16.20++

Украина, Польша и Литва едины в оценках действий РФ по Донбассу. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал усилия с Варшавой и Вильнюсом. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал во время совместного брифинга с президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Мэр - комендантский час в Киеве пока вводить не планируется

++16.07++

Комендантский час в Киеве пока вводить не планируется. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, вместе с тем в городе будет действовать запрет на массовые мероприятия, митинги. Власти могут также ограничить движение транспортных средств, добавил Кличко.

++16.00++

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис попросила медиарегулятор Ofcom ("Офком") принять меры в отношении российского телеканала RT из-за опасений, что он может распространять дезинформацию при освещении кризиса вокруг Украины. Об этом сообщило издание The Times. "У меня есть опасения, что такие вещатели, как RT, которых Ofcom неоднократно признавал виновными в нарушении кодекса вещания в прошлом, также будут стремиться распространять вредную дезинформацию о продолжающемся кризисе в Украине", - заявила Доррис.

Премьер: У Украины достаточно энергоресурсов для обеспечения потребностей населения

++15.44++

У Украины - достаточно энергоресурсов для обеспечения потребностей населения, домохозяйств и промышленности. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Шмыгаль уточнил, что в хранилищах - около 10 млрд кубометров газа.

++15.30++

Верховная рада рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Украине на заседании вечером 23 февраля. Об этом сообщила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что режим не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.

Великобритания окажет дальнейшую военную поддержку Украине

++15.17++

Великобритания окажет дальнейшую военную поддержку Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. "В свете все более угрожающего поведения со стороны России - и с учетом нашей предыдущей помощи - Великобритания в ближайшее время предоставит Украине дополнительный пакет военной поддержки", - пообещал он. Речь идет, в частности, о летальном оборонительном оружии и нелетальной помощи, сказал Джонсон, выступая в британском парламенте.

++15.03++

Belgien | Annalena Baerbock in Brüssel

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не видит условий для дальнейшего взаимодействия в "нормандском" формате. Минские соглашения "разрушены" президентом России Владимиром Путиным, сказала она на пресс-конференции в Берлине. Тем не менее, необходимо сохранять возможность для переговоров, считает Бербок. "Мы не хотим войны в Европе", - добавила она.

Эвакуация началась во всех диппредставительствах РФ в Украине

++14.44++

Эвакуация сотрудников началась во всех дипломатических представительствах России в Украине. Об этом сообщили в посольстве РФ в Киеве. "Эвакуация персонала уже началась", - цитирует представителя дипмиссии агентство ТАСС.

++14.34++

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о праве граждан владеть огнестрельным оружием, сообщает УНИАН. За проголосовали 274 депутата из 352. Документ предлагает определить право собственности на такое оружие, принципы его оборота, а также провести классификацию, разработать условия и порядок получения физическими и юридическими лицами соответствующих документов, в том числе медицинского заключения и удостоверения владельца.

Турция определится с позицией по "ЛНР" и "ДНР" после видеоконференции НАТО

++14.17++

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция готова выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной и не будет отказываться ни от связей с Москвой, ни от контактов с Киевом. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не можем отказаться (от взаимодействия. - Ред.) ни с одной из этих стран. Наша цель состоит в том, чтобы сделать такой шаг, чтобы, с помощью Всевышнего, мы разобрались с ситуацией, не отказываясь ни от одной из них", - указал он. Говоря о ситуации с признанием РФ независимости "ЛНР" и "ДНР", турецкий лидер отметил, что определится с позицией после общения в формате видеоконцеренции с лидерами стран-членов НАТО 23 февраля.

++13.44++

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) осуждает решения властей РФ по Донбассу. Об этом заявил глава BDI Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm). "Признание сепаратистских районов на востоке Украины и отправка туда войск является явным нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений. Россия нарушает международное право", - подчеркнул он. Зигфрид Русвурм призвал Москву придерживаться международного законодательства.

++13.36++

Киев ввел ограничения в регионах, граничащих с Беларусью. Об этом этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины. Временный запрет распространяется на пребывание на пограничной территории в темное время суток, на выход на любых плавсредствах из пунктов базирования.

В Украине готовятся к введению режима ЧП на территории почти всей страны

++13.10++

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины - кроме Донецкой и Луганской областей, где он действует с 2014 года. Решение еще должна утвердить Верховная рада, передало агентство УНИАН. Сделано это должно быть в течение 48 часов. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что режим планируется принять на 30 дней, однако при необходимости он может быть продлен на период до 60 дней.

++12.51++

Рада утвердила в предварительном первом чтении законопроект о свободном владении гражданами Украины огнестрельным оружием. За принятие документа проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226. Об этом сообщило информагентство Українські Новини. Согласно законопроекту должны быть легализованы и боеприпасы к оружию.

++12.35++
Украина приостановила импорт электроэнергии из Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Из заявки следует, что Украина 23 февраля "получит 0 МВт" из Беларуси. Аналогичные данные - у оператора "Укрэнерго".

Рада обратилась к СНБО с предложением ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы

++12.19++

Верховная рада приняла закон об одобрении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Документ поддержали 322 депутата, передал портал zn.ua. В пояснительной записке "предлагается ввести санкции против лиц, имеющих непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора РФ на территории Украины, в том числе оккупации части украинской территории". В перечень входит 351 депутат российской Госдумы. Предложение о введении ограничительных мер парламент вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. 

++12.04++

Папа римский Франциск заявил, что угроза полномасштабной войны в Украине вызывает "великую боль в его сердце". Он призвал ко дню поста и молитвы во имя мира 2 марта.

++11.50+

Беларусь готова разместить у себя выехавших из Донбасса. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. "Думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство", - отметил он. По словам Бегуна, пока притока нет.

МИД Украины рекомендовал украинцам покинуть РФ

++11.38++

Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины опасается существенного ограничения возможности предоставления консульской помощи на территории РФ и в этой связи рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию. Гражданам Украины, уже находящимся на территории РФ, рекомендуется немедленно уехать. "Отмечаем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - указали в министерстве. В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в украинское посольство, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, уточнило агентство "Интерфакс-Украина".

++11.25++

Китай выступает против любых односторонних санкций. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, будет ли Китай вводить рестрикции в отношении РФ. При этом она подчеркнула, что Пекин никогда не считал ограничительные меры эффективным способом урегулирования конфликтов.

++11.00++

Разумнее было бы вообще не строить "Северный поток - 2", Европе нужен разнообразный энергетический ландшафт, а не "скопление рисков в Балтийском море". Такое мнение высказал федеральный министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), одновременно занимающий должность вице-канцлера Германии. По его словам, слишком долго существовали иллюзии, что "трубопровод можно рассматривать только с точки зрения экономической политики".

Энергетическая политика, однако, всегда "также является и политикой безопасности и должна оцениваться с геополитической точки зрения", полагает он. Даже если процедура сертификации "Северного потока - 2" пока приостановлена, введение в строй все равно может произойти, отметил министр экономики. В настоящее время "крайне важно, чтобы Европа и США действовали в унисон" и "не вступали в гонку" в вопросе санкций в отношении РФ, уверен он.

++10.46++

Лиз Трасс

Лиз Трасс

Великобритания закроет России доступ к рынку суверенных долгов в связи с действиями Москвы вокруг Донбасса. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. По ее словам, если президент РФ Владимир Путин пойдет дальше и отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину, последует новый виток санкций.

Страниц(ы) 1 | 2 | Статья полностью

Аудио- и видеофайлы по теме

Готовы ли россияне к ухудшению благосостояния из-за действий Путина и новых санкций против РФ? (22.02.2022)  

Реакция немецких политиков на решение Путина (22.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

"Вы будете прокляты". Российские деятели культуры - о войне с Украиной  

Россия эвакуирует всех сотрудников загранучреждений из Украины  

Казахстан примет антикризисный план из-за ситуации вокруг Донбасса  