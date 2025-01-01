Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу

Впервые в истории FIDE титул чемпиона мира по блицу разделен между двумя гроссмейстерами - россиянином Непомнящим и норвежцем Карлсеном.

Российский шахматист Ян Непомнящий и экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стали победителями чемпионата мира (ЧМ) по блицу. Соревнования завершились во вторник, 31 декабря, в Нью-Йорке.

"Впервые в истории титул… будет разделен между двумя гроссмейстерами", - заявили в Международной шахматной федерации (FIDE).

Карлсен выиграл первые две партии финального матча, затем дважды верх одержал Непомнящий. Три дополнительные партии завершились с ничейным счетом. В итоге норвежец предложил россиянину разделить титул.

"Конечно, было нелегко", - признался Непомнящий, говоря о проигрыше в первых двух партиях. "Я не был слишком пессимистичен. Конечно, это был не лучший старт, но всякий раз, когда мне выпадает шанс, я стараюсь играть дальше и использовать его", - добавил он.

"Все, конечно, понимают, что мы и устали, и нервничаем. Кому-то это понравится, кому-то нет. Ну, так тому и быть!" - прокомментировал Карлсен итоговый результат.

FIDE из-за Карлсена смягчила правила дресс-кода

Ранее Карлсена дисквалифицировали за нарушение дресс-кода - он вышел на игру в джинсах. В ответ норвежец отказался в дальнейшем участвовать в турнирах FIDE. Ее глава Аркадий Дворкович в итоге разрешил немного смягчить правила, допустив "незначительные элегантные отклонения" от дресс-кода. После этого Карлсен вернулся к играм.