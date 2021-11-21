Саакашвили призвал США ввести санкции против властей Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в большом письме, опубликованном изданием Politico в субботу, 20 ноября, заявил об отходе властей в Тбилиси от общепризнанных демократических ценностей, объяснил причины своего возвращения в страну и призвал администрацию президента Байдена внести вклад в поддержку "молодой демократии, которая находится в серьезной опасности".

Как утверждает политик, придя к власти, партия "Грузинская мечта" "консолидировала контроль над судебной системой и многими государственными и негосударственными СМИ, позволила взлететь коррупции, манипулировала выборами и подтолкнула страну к сближению с путинской Россией". "Правительство де-факто приостановило любые практические усилия по продвижению по пути к членству в НАТО, чему грузинский народ неоднократно выражал свое одобрение. Вместо этого Грузия заигрывает с платформой "регионального сотрудничества" с Ираном и Россией, вдохновляясь идеей искоренения западного влияния в стратегически важном регионе Южного Кавказа", - полагает Саакашвили.

Он напомнил, что отчасти именно благодаря проводившемуся им курсу на демократизацию его партия "проиграла свободные и справедливые выборы в 2012 году" и мирно уступила власть "Грузинской мечте". Заочные обвинения, выдвинутые против него новыми властями Грузии, Сакашвили назвал политическими. Политик считает их "тревожным примером попытки партии заставить оппозицию замолчать". "Вот почему я вернулся в Грузию этой осенью после нескольких лет отсутствия в стране, зная, что, скорее всего, попаду в тюрьму. Я надеялся привлечь внимание к тревожному положению дел, в связи с чем после выборов в прошлом месяце тысячи грузин протестовали на улицах", - пояснил экс-президент.

Как США могут помочь

Саакашвили напомнил, что администрация Байдена многократно подчеркивала важность укрепления и защиты демократических ценностей, включая верховенство закона и свободу слова. "Грузинский народ нуждается в активной поддержке своих демократических и прозападных устремлений против угрозы авторитаризма", - уверен он.

В первую очередь США, по мнению Саакашвили, должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию. Конгрессу, пишет политик, следует рассмотреть вопрос "о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с Глобальным законом Магнитского". В этой связи он напомнил, что 19 ноября 23 европарламентария призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и руководство ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении тех, кто допустил негуманное и оскорбительное обращение с бывшим президентом Грузии.

Саакашвили также считает, что администрация Байдена должна отозвать направленное правительству Грузии приглашение принять участие в намеченном на декабрь "Саммите за демократию", так как оно посылает "неверный сигнал и рискует узаконить антидемократические методы "Грузинской мечты".

"Перед лицом тревожной эрозии свободы и растущего российского влияния я надеюсь и уверен, что администрация Байдена прояснит свою позицию", - завершает письмо Саакашвили.

Голодал 50 дней

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября,. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября экс-президента без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори, где он, согласно официальной информации, начал снова принимать пищу.

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